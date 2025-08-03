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В РФ избили подростка за "неправильный стиль"

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 23:13
Криминал в России - буллинг за неформальный стиль
Уфимские "неформалы", на которых нападают лысые изверги. Фото: росСМИ

В российских городах случается все больше нападений на детей и подростков. В Уфе избили 13-летнего парня только за то, что его внешний вид не понравился воспитанным на тюремной субкультуре молодчикам.

Об этом сообщили российские медиа.

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В России подростки издеваются над подростками

В России регулярно случаются преступления против подростков.

Часто эти преступления совершают так же несовершеннолетние россияне.

Так, в городе Уфа, столице Республики Башкортостан, на улице избили 13-летнего парня.

Как стало известно СМИ, преступниками также являются несовершеннолетние жители Уфы.

"Неформал" в России — это неприемлемо

Хулиганы, которые жестоко избили 13-летнего — били ногами, парень попал в больницу с сотрясением мозга, — не имели для этого никаких реальных оснований.

Им всего лишь не понравился "неформальный стиль" подростка.

В частности, то, что у него были обработаны лаком ногти.

Кроме того, юные изверги заявили, что он является "неформалом", а "неформалы", мол, плохого мнения о лысых, значит, и о них тоже — именно за это надо и наказать парня.

Пока что уфимских лысых преступников не нашли.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Санкт-Петербурге банды подростков нападают на магазины секондхенда.

Добавим, мы сообщали о том, что в России банда девушек нападает на детей.

дети подростки россияне избиение Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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