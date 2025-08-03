Криминал в России - буллинг за неформальный стиль

В РФ избили подростка за "неправильный стиль"
В российских городах случается все больше нападений на детей и подростков. В Уфе избили 13-летнего парня только за то, что его внешний вид не понравился воспитанным на тюремной субкультуре молодчикам.
Об этом сообщили российские медиа.
В России подростки издеваются над подростками
В России регулярно случаются преступления против подростков.
Часто эти преступления совершают так же несовершеннолетние россияне.
Так, в городе Уфа, столице Республики Башкортостан, на улице избили 13-летнего парня.
Как стало известно СМИ, преступниками также являются несовершеннолетние жители Уфы.
"Неформал" в России — это неприемлемо
Хулиганы, которые жестоко избили 13-летнего — били ногами, парень попал в больницу с сотрясением мозга, — не имели для этого никаких реальных оснований.
Им всего лишь не понравился "неформальный стиль" подростка.
В частности, то, что у него были обработаны лаком ногти.
Кроме того, юные изверги заявили, что он является "неформалом", а "неформалы", мол, плохого мнения о лысых, значит, и о них тоже — именно за это надо и наказать парня.
Пока что уфимских лысых преступников не нашли.
Напомним, мы ранее писали о том, что в Санкт-Петербурге банды подростков нападают на магазины секондхенда.
Добавим, мы сообщали о том, что в России банда девушек нападает на детей.
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