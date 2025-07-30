Російські міста залишаються без інтернету - інтернет відключили у Красноярську та Іжевську

Красноярськ, російське місто без інтернету. Фото: росЗМІ

У кількох великих російських містах, зокрема, і у сибірському місті-мільйоннику Красноярську, влада почала відключати інтернет. У місті, яке розташоване за кілька тисяч кілометрів від України, таке рішення пояснюють "заходами безпеки", не уточнюючи саме, про які загрози безпеці йдеться.

Про це повідомили російські медіа.

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Великі російські міста почали відключати від інтернету.

Так, днями повністю без доступу в мережу залишилися такі великі міста, як столиця Республіки Удмуртія Іжевськ (понад 600 тисяч мешканців) та Красноярськ (1,4 млн мешканців), столиця однойменного краю.

Влада Іжевська прямо заявила, що причиною такого рішення, про відключення інтернету, є загроза атаки українських дронів.

Чого боїться російська влада у Сибіру

У Красноярську, який розташований аж у Сибіру, за кілька тисяч кілометрів від України, влада вирішила пояснили, що це такі "обмеження, пов’язані із безпекою". Про яку саме безпеку йдеться, красноярська влада не уточнила.

Між тим, відразу після відключення інтернету почалися проблеми у крамницях, де стало неможливо сплатити за покупки картою.

Крім того, вартість таксі в місті відразу зросла у 4-5 разів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що хакери обвалили провайдера, який надавав інтернет-послуги держструктурам РФ.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії стався масштабний збій в єдиному порталі державних послуг.