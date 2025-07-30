Российские города остаются без интернета - интернет отключили в Красноярске и Ижевске

В Сибири город-миллионник остался без интернета
В нескольких крупных российских городах, в частности, и в сибирском городе-миллионнике Красноярске, власти начали отключать интернет. В городе, который расположен в нескольких тысячах километров от Украины, такое решение объясняют "мерами безопасности", не уточняя именно, о каких угрозах безопасности идет речь.
Об этом сообщили российские медиа.
Россиян отключают от интернета
Крупные российские города начали отключать от интернета.
Так, на днях полностью без доступа в сеть остались такие крупные города, как столица Республики Удмуртия Ижевск (более 600 тысяч жителей) и Красноярск (1,4 млн жителей), столица одноименного края.
Власти Ижевска прямо заявили, что причиной такого решения, об отключении интернета, является угроза атаки украинских дронов.
Чего боится российская власть в Сибири
В Красноярске, который расположен аж в Сибири, за несколько тысяч километров от Украины, власти решили объяснили, что это такие "ограничения, связанные с безопасностью". О какой именно безопасности идет речь, красноярские власти не уточнили.
Между тем, сразу после отключения интернета начались проблемы в магазинах, где стало невозможно оплатить покупки картой.
Кроме того, стоимость такси в городе сразу выросла в 4-5 раз.
Напомним, мы ранее писали о том, что хакеры обрушили провайдера, который предоставлял интернет-услуги госструктурам РФ.
Добавим, мы сообщали о том, что в России произошел масштабный сбой в едином портале государственных услуг.
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