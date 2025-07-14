В Росії дівчача банда знущається над дітьми

П’яні російські дівчата. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації на вулицях міст з’явилися банди, які складаються винятково з молодих дівчат. Вони б’ють і принижують менших за себе дітей, 9-річну дівчинку після такої зустріч довелося госпіталізувати з підозрою на струс мозку.

Про це пишуть російські медіа.

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Підліткові банди в Росії

В російських регіонах, які й так відзначаються високим рівнем криміногенної ситуації, з’явилися геть несподівані бандформування.

У Владімірській області РФ були виявлені банди, які складаються винятково з підлітків, ба більше — з дівчат підліткового віку.

Про це повідомила, зокрема, мати двох дітей, яких така банда по-звірячому побила прямо на дитячому майданчику.

Як в Росії знущаються над дітьми

За словами жінки, мешканки міста Карабаново Владімірської області, до її 9- та 11-річної доньок підійшла компанія підлітків, яка спочатку зігнала дітей з гойдалки, а потім почала знущатися.

Одній дитині агресивні підлітки вирвали шматок волосся, іншій завдали ран на шиї. Молодшу із дівчаток довелося навіть госпіталізувати з підозрою на струс мозку.

"У місті ходить банда дівчат. Вони вже не вперше нападають. Знаю, що змушували їсти бруд, намагалися задушити інших дітей", — розповіла мати постраждалих дівчаток.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на вулицях Москви жінки почали нападати на чоловіків.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії виявили дома розпусти для китайців з російськими дівчатами.