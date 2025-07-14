В России девчачья банда издевается над детьми

Пьяные российские девушки. Фото: росСМИ

В Российской Федерации на улицах городов появились банды, которые состоят исключительно из молодых девушек. Они бьют и унижают детей младше себя, 9-летнюю девочку после такой встречи пришлось госпитализировать с подозрением на сотрясение мозга.

Об этом пишут российские медиа.

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Подростковые банды в России

В российских регионах, которые и так отличаются высоким уровнем криминогенной ситуации, появились совершенно неожиданные бандформирования.

Во Владимирской области РФ были обнаружены банды, состоящие исключительно из подростков, более того — из девушек подросткового возраста.

Об этом сообщила, в частности, мать двух детей, которых такая банда зверски избила прямо на детской площадке.

Как в России издеваются над детьми

По словам женщины, жительницы города Карабаново Владимирской области, к ее 9- и 11-летней дочерям подошла компания подростков, которая сначала согнала детей с качелей, а затем начала издеваться.

Одному ребенку агрессивные подростки вырвали кусок волос, другому нанесли раны на шее. Младшую из девочек пришлось даже госпитализировать с подозрением на сотрясение мозга.

"В городе ходит банда девушек. Они уже не впервые нападают. Знаю, что заставляли есть грязь, пытались задушить других детей", — рассказала мать пострадавших девочек.

Напомним, мы ранее писали о том, что на улицах Москвы женщины начали нападать на мужчин.

Добавим, мы сообщали о том, что в России обнаружили публичные дома для китайцев с русскими девушками.