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Главная Хроники В России мужчина жестко избил палкой и ногами ребенка

В России мужчина жестко избил палкой и ногами ребенка

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 03:49
Издевательства над детьми в России - взрослый россиянин избил мальчика
Полиция в Уфе. Фото: росСМИ

В Российской Федерации мужчина напал на малолетнего мальчика и избил его палкой. Таким образом взрослый наказал подростка за конфликт с его дочерью.

Об этом сообщили российские медиа.

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Агрессия взрослых россиян против детей

В России дети регулярно становятся жертвами агрессии со стороны взрослых.

Так, в Уфе, столице Республики Башкортостан, взрослый мужчина набросился на несовершеннолетнего мальчика.

Мужчина избил ребенка палкой и ногами.

Почему мужчина напал на ребенка

Причиной такой агрессии стало то, что мальчик якобы как оскорбил дочь злоумышленника.

Хотя сам несовершеннолетний, признавая факт конфликта с девушкой, успел крикнуть ее отцу "Она все простила".

Но это не остановило взрослого, который сбил мальчика с ног пинком и начал избивать его палкой.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России банда девушек нападает на детей.

Добавим, мы сообщали о том, что в Российской Федерации подростка избили за "неправильный стиль".

дети россияне избиение Криминал Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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