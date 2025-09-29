Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки "Вагнерівця" в РФ засудили за расизм — що він зробив

"Вагнерівця" в РФ засудили за расизм — що він зробив

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 23:14
В Росії покарали колишнього члена ПВК Вагнер - за що оштрафували ексвагнерівця
Суддя оголошує рішення. Фото: росЗМІ

Колишній найманець ПВК "Вагнер" звинуватив у екологічних проблемах свого міста іноземних студентів та Велику Британію і вимагав виселити усіх індійців. Але суд не підтримав расистські заклики екс-"вагнерівця".

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

"Вагнерівець"-еколог

В Росії колишні члени приватної військової компанії "Вагнер" регулярно потрапляють на сторінки кримінальної хроніки.

У місті Йошкар-Ола, столиці російської республіки Марій Ел, до суду потрапив колишній "вагнерівець" Олександр Юнганс, який нестандартним способом вирішив поборотися за чистоту довкілля.

У всіх екологічних проблемах Йошкар-Оли він звинуватив індійських студентів.

У всьому винна "секретна зброя Британії"

Юнганс заявив, що індійці забруднюють річку Мала Кокшага, на якій і стоїть Йошкар-Ола.

Колишній "вагнерівець" закликав місцеву владу виселити іноземних туристів за межі міста, бо вони є "секретною зброєю Великої Британії для штучного забруднення території", а також звинуватив керівництво вишу, де навчають індійці, у тому, що те "спеціально завезло індусів".

Втім, місцевий суд чомусь не став на бік "захисника довкілля" і визнав його винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Олександра Юнганса оштрафували на 10 тисяч рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії застрелили "вагнерівця", святкуючи його повернення з фронту.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Новосибірську демобілізований "вагнерівець" зґвалтував двох школярок.

Індія студенти росіяни ПВК Вагнера Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації