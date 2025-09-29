В Росії покарали колишнього члена ПВК Вагнер - за що оштрафували ексвагнерівця

Суддя оголошує рішення. Фото: росЗМІ

Колишній найманець ПВК "Вагнер" звинуватив у екологічних проблемах свого міста іноземних студентів та Велику Британію і вимагав виселити усіх індійців. Але суд не підтримав расистські заклики екс-"вагнерівця".

Про це повідомили російські медіа.

"Вагнерівець"-еколог

В Росії колишні члени приватної військової компанії "Вагнер" регулярно потрапляють на сторінки кримінальної хроніки.

У місті Йошкар-Ола, столиці російської республіки Марій Ел, до суду потрапив колишній "вагнерівець" Олександр Юнганс, який нестандартним способом вирішив поборотися за чистоту довкілля.

У всіх екологічних проблемах Йошкар-Оли він звинуватив індійських студентів.

У всьому винна "секретна зброя Британії"

Юнганс заявив, що індійці забруднюють річку Мала Кокшага, на якій і стоїть Йошкар-Ола.

Колишній "вагнерівець" закликав місцеву владу виселити іноземних туристів за межі міста, бо вони є "секретною зброєю Великої Британії для штучного забруднення території", а також звинуватив керівництво вишу, де навчають індійці, у тому, що те "спеціально завезло індусів".

Втім, місцевий суд чомусь не став на бік "захисника довкілля" і визнав його винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Олександра Юнганса оштрафували на 10 тисяч рублів.

