"Вагнеровца" в РФ осудили за расизм — что он сделал
Бывший наемник ЧВК "Вагнер" обвинил в экологических проблемах своего города иностранных студентов и Великобританию и требовал выселить всех индейцев. Но суд не поддержал расистские призывы экс-"вагнеровца".
Об этом сообщили российские медиа.
"Вагнеровец"-эколог
В России бывшие члены частной военной компании "Вагнер" регулярно попадают на страницы криминальной хроники.
В городе Йошкар-Ола, столице российской республики Марий Эл, в суд попал бывший "вагнеровец" Александр Юнганс, который нестандартным способом решил побороться за чистоту окружающей среды.
Во всех экологических проблемах Йошкар-Олы он обвинил индийских студентов.
Во всем виновато "секретное оружие Британии"
Юнганс заявил, что индийцы загрязняют реку Малая Кокшага, на которой и стоит Йошкар-Ола.
Бывший "вагнеровец" призвал местные власти выселить иностранных туристов за пределы города, потому что они являются "секретным оружием Великобритании для искусственного загрязнения территории", а также обвинил руководство вуза, где учат индийцы, в том, что то "специально завезло индусов".
Впрочем, местный суд почему-то не стал на сторону "защитника окружающей среды" и признал его виновным в разжигании межнациональной розни.
Александра Юнганса оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России застрелили "вагнеровца", празднуя его возвращение с фронта.
Добавим, мы сообщали о том, что в Новосибирске демобилизованный "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц.
