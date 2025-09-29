Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники "Вагнеровца" в РФ осудили за расизм — что он сделал

"Вагнеровца" в РФ осудили за расизм — что он сделал

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 23:14
В России наказали бывшего члена ЧВК Вагнер - за что оштрафовали экс-вагнеровца
Судья оглашает решение. Фото: росСМИ

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" обвинил в экологических проблемах своего города иностранных студентов и Великобританию и требовал выселить всех индейцев. Но суд не поддержал расистские призывы экс-"вагнеровца".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

"Вагнеровец"-эколог

В России бывшие члены частной военной компании "Вагнер" регулярно попадают на страницы криминальной хроники.

В городе Йошкар-Ола, столице российской республики Марий Эл, в суд попал бывший "вагнеровец" Александр Юнганс, который нестандартным способом решил побороться за чистоту окружающей среды.

Во всех экологических проблемах Йошкар-Олы он обвинил индийских студентов.

Во всем виновато "секретное оружие Британии"

Юнганс заявил, что индийцы загрязняют реку Малая Кокшага, на которой и стоит Йошкар-Ола.

Бывший "вагнеровец" призвал местные власти выселить иностранных туристов за пределы города, потому что они являются "секретным оружием Великобритании для искусственного загрязнения территории", а также обвинил руководство вуза, где учат индийцы, в том, что то "специально завезло индусов".

Впрочем, местный суд почему-то не стал на сторону "защитника окружающей среды" и признал его виновным в разжигании межнациональной розни.

Александра Юнганса оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России застрелили "вагнеровца", празднуя его возвращение с фронта.

Добавим, мы сообщали о том, что в Новосибирске демобилизованный "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц.

Индия студенты россияне ЧВК Вагнера Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации