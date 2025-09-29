В России наказали бывшего члена ЧВК Вагнер - за что оштрафовали экс-вагнеровца

Судья оглашает решение. Фото: росСМИ

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" обвинил в экологических проблемах своего города иностранных студентов и Великобританию и требовал выселить всех индейцев. Но суд не поддержал расистские призывы экс-"вагнеровца".

"Вагнеровец"-эколог

В России бывшие члены частной военной компании "Вагнер" регулярно попадают на страницы криминальной хроники.

В городе Йошкар-Ола, столице российской республики Марий Эл, в суд попал бывший "вагнеровец" Александр Юнганс, который нестандартным способом решил побороться за чистоту окружающей среды.

Во всех экологических проблемах Йошкар-Олы он обвинил индийских студентов.

Во всем виновато "секретное оружие Британии"

Юнганс заявил, что индийцы загрязняют реку Малая Кокшага, на которой и стоит Йошкар-Ола.

Бывший "вагнеровец" призвал местные власти выселить иностранных туристов за пределы города, потому что они являются "секретным оружием Великобритании для искусственного загрязнения территории", а также обвинил руководство вуза, где учат индийцы, в том, что то "специально завезло индусов".

Впрочем, местный суд почему-то не стал на сторону "защитника окружающей среды" и признал его виновным в разжигании межнациональной розни.

Александра Юнганса оштрафовали на 10 тысяч рублей.

