В России мужчина ранил ножом врача - что известно

Россиянин напал с ножом на врачей — причины
В Сибири российский гражданин обиделся на врачей, которые якобы плохо его лечили. Мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на медиков, ранив двух из них.
Об этом сообщили российские медиа.
Нападение на медиков
В Иркутске (российский областной центр в азиатской части страны-агрессора) произошел необычный инцидент.
Пациент совершил нападение на работников одной из местных больниц.
Нападающий использовал для атаки на медиков нож и газовый баллончик.
Причина покушения на убийство
Причиной нападения, по словам самого россиянина, которого задержали полицейские, является то, что врачи плохо лечили его и "лишили права на жизнь".
Пострадали от рук злоумышленника заместитель главного врача и секретарь больницы.
Обоих пострадавших госпитализировали, коллеги пытаются спасти им жизнь.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России за нападение с ножом на человека посадили известного музыканта.
Добавим, мы сообщали о том, что в РФ извращенец с ножом в руках напал на парня, который пытался защитить ребенка от домогательств.
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