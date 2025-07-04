В России мужчина ранил ножом врача - что известно

Задержан иркутский мститель. Фото: росСМИ

В Сибири российский гражданин обиделся на врачей, которые якобы плохо его лечили. Мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на медиков, ранив двух из них.

Об этом сообщили российские медиа.

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Нападение на медиков

В Иркутске (российский областной центр в азиатской части страны-агрессора) произошел необычный инцидент.

Пациент совершил нападение на работников одной из местных больниц.

Нападающий использовал для атаки на медиков нож и газовый баллончик.

Причина покушения на убийство

Причиной нападения, по словам самого россиянина, которого задержали полицейские, является то, что врачи плохо лечили его и "лишили права на жизнь".

Пострадали от рук злоумышленника заместитель главного врача и секретарь больницы.

Обоих пострадавших госпитализировали, коллеги пытаются спасти им жизнь.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России за нападение с ножом на человека посадили известного музыканта.

Добавим, мы сообщали о том, что в РФ извращенец с ножом в руках напал на парня, который пытался защитить ребенка от домогательств.