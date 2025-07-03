Відомий російський музикант напав з ножем на людину

Володимир Бурдін за ґратами. Фото: росЗМІ

Співзасновник російської рок-групи "Смысловые галлюцинации" отримав три роки позбавлення волі. Його засудили за напад на людину з використанням холодної зброї.

Про це повідомили російські медіа.

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Суд над музикантом

В Росії пройшов суд над відомим музикантом, співзасновником рок-групи "Смысловые галлюцинации", автором популярної у свій час пісні "Вечно молодой, вечно пьяный" Володимиром Бурдіним.

Бурдіна звинуватили у нападі на людину з використанням холодної зброї.

Деталі кримінальної справи

Відомо, що 2024 року музикант вдома випивав зі знайомими та незнайомими людьми. Внаслідок вживання алкогольних напоїв застілля переросло в суперечку, під час якої Володимир Бурдін схопив ніж і ударив одного із опонентів у живіт.

Після цього музиканта деякий час тримали у психоневрологічному диспансері, встановлюючи його підсудність.

Врешті-решт, суд ухвалив рішення про покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Подібний інцидент був далеко не першим в біографії Бурдіна. Ще 2017 року він у московській крамниці напав на силовика, поранивши його ножем.

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