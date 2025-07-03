Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки "Вічно п'яний" музикант в РФ напав на людину — рішення суду

"Вічно п'яний" музикант в РФ напав на людину — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 03:32
Відомий російський музикант напав з ножем на людину
Володимир Бурдін за ґратами. Фото: росЗМІ

Співзасновник російської рок-групи "Смысловые галлюцинации" отримав три роки позбавлення волі. Його засудили за напад на людину з використанням холодної зброї.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Суд над музикантом

В Росії пройшов суд над відомим музикантом, співзасновником рок-групи "Смысловые галлюцинации", автором популярної у свій час пісні "Вечно молодой, вечно пьяный" Володимиром Бурдіним.

Бурдіна звинуватили у нападі на людину з використанням холодної зброї.

Деталі кримінальної справи

Відомо, що 2024 року музикант вдома випивав зі знайомими та незнайомими людьми. Внаслідок вживання алкогольних напоїв застілля переросло в суперечку, під час якої Володимир Бурдін схопив ніж і ударив одного із опонентів у живіт.

Після цього музиканта деякий час тримали у психоневрологічному диспансері, встановлюючи його підсудність.

Врешті-решт, суд ухвалив рішення про покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Подібний інцидент був далеко не першим в біографії Бурдіна. Ще 2017 року він у московській крамниці напав на силовика, поранивши його ножем.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російського актора Олексія Паніна затримали в Естонії.

Додамо, ми повідомляли про те, що на відому російську акторку заявили в поліцію, звинувативши її у допомозі шахраям.

зброя напад музика Кримінал Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації