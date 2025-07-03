Известный российский музыкант напал с ножом на человека

Владимир Бурдин за решеткой. Фото: росСМИ

Сооснователь российской рок-группы "Смысловые галлюцинации" получил три года лишения свободы. Его осудили за нападение на человека с использованием холодного оружия.

Об этом сообщили российские медиа.

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Суд над музыкантом

В России прошел суд над известным музыкантом, соучредителем рок-группы "Смысловые галлюцинации", автором популярной в свое время песни "Вечно молодой, вечно пьяный" Владимиром Бурдиным.

Бурдина обвинили в нападении на человека с использованием холодного оружия.

Детали уголовного дела

Известно, что в 2024 году музыкант дома выпивал со знакомыми и незнакомыми людьми. В результате употребления алкогольных напитков застолье переросло в спор, во время которого Владимир Бурдин схватил нож и ударил одного из оппонентов в живот.

После этого музыканта некоторое время держали в психоневрологическом диспансере, устанавливая его подсудность.

В конце концов, суд принял решение о наказании в виде трех лет лишения свободы.

Подобный инцидент был далеко не первым в биографии Бурдина. Еще в 2017 году он в московском магазине напал на силовика, ранив его ножом.

Напомним, мы ранее писали о том, что российского актера Алексея Панина задержали в Эстонии.

Добавим, мы сообщали о том, что на известную российскую актрису заявили в полицию, обвинив ее в помощи мошенникам.