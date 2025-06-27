Російську акторку Ларису Гузєєву запідозрили у шахрайстві

Російська акторка Лариса Гузєєва. Фото: росЗМІ

Росіяни написали в поліції заяву на відому акторку та телеведучу Ларису Гузєєву. Її звинувачують у тому, що вона допомагала бізнесмену-аферисту дурити громадян, викачуючи з них гроші на неіснуючі будинки на індонезійському курорті.

Про це повідомили російські медіа.

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В Росії заявили у поліцію на відому російську акторку та телеведучу Ларису Гузєєву.

Гузєєву звинуватили у махінаціях з віллами на індонезійському острові Балі.

Заяви до поліції подали відразу шестеро громадян Російської Федерації. Вони пояснили, у чому звинувачують Ларису Гузєєву.

Як акторка допомагала дурити росіян

Росіяни пояснили, що Гузєєву звинувачують у тому, що вона рекламувала бізнес продажу будинків на Балі, яким (бізнесом) займався бізнесмен Сергій Домогацький.

Постраждалі заявляють, що вкластися в цей процес (який прогнозовано завершився тим, що бізнесмен-аферист просто зник, коли підійшов час здавати вілли в експлуатацію) їх змусила довіра саме до Гузєєвої, яка рекламувала будинки.

Реклама виглядала як інтерв’ю Лариси Гузєєвої з Сергієм Домогацьким.

"Її публічна підтримка могла ввести людей в оману. Але головний фігурант, звісно, ​​сам Домогацький. Схоже, він роками продавав повітря — інвесторам обіцяли прибуткові вілли, а врешті-решт вони залишилися і без житла, і без грошей", — заявив адвокат позовників Олександр Зорін.

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