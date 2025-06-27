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На відому російську акторку заявили в поліцію — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 00:33
Російську акторку Ларису Гузєєву запідозрили у шахрайстві
Російська акторка Лариса Гузєєва. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Відому акторку тягнуть до суду Як акторка допомагала дурити росіян

Росіяни написали в поліції заяву на відому акторку та телеведучу Ларису Гузєєву. Її звинувачують у тому, що вона допомагала бізнесмену-аферисту дурити громадян, викачуючи з них гроші на неіснуючі будинки на індонезійському курорті.

Про це повідомили російські медіа.

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Відому акторку тягнуть до суду

В Росії заявили у поліцію на відому російську акторку та телеведучу Ларису Гузєєву.

Гузєєву звинуватили у махінаціях з віллами на індонезійському острові Балі.

Заяви до поліції подали відразу шестеро громадян Російської Федерації. Вони пояснили, у чому звинувачують Ларису Гузєєву.

Як акторка допомагала дурити росіян

Росіяни пояснили, що Гузєєву звинувачують у тому, що вона рекламувала бізнес продажу будинків на Балі, яким (бізнесом) займався бізнесмен Сергій Домогацький.

Постраждалі заявляють, що вкластися в цей процес (який прогнозовано завершився тим, що бізнесмен-аферист просто зник, коли підійшов час здавати вілли в експлуатацію) їх змусила довіра саме до Гузєєвої, яка рекламувала будинки.

Реклама виглядала як інтерв’ю Лариси Гузєєвої з Сергієм Домогацьким.

"Її публічна підтримка могла ввести людей в оману. Але головний фігурант, звісно, ​​сам Домогацький. Схоже, він роками продавав повітря — інвесторам обіцяли прибуткові вілли, а врешті-решт вони залишилися і без житла, і без грошей", — заявив адвокат позовників Олександр Зорін.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російський актор Єфремов хотів потрапити у "Вагнер" та воювати проти України.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський актор Марк Ейдельштейн потрапив до бази "Миротворець" через порушення закону про перетин держкордону України.

афера шахрайство актори Росія Балі
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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