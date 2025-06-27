Російську акторку Ларису Гузєєву запідозрили у шахрайстві

На відому російську акторку заявили в поліцію — деталі
Росіяни написали в поліції заяву на відому акторку та телеведучу Ларису Гузєєву. Її звинувачують у тому, що вона допомагала бізнесмену-аферисту дурити громадян, викачуючи з них гроші на неіснуючі будинки на індонезійському курорті.
Про це повідомили російські медіа.
Відому акторку тягнуть до суду
В Росії заявили у поліцію на відому російську акторку та телеведучу Ларису Гузєєву.
Гузєєву звинуватили у махінаціях з віллами на індонезійському острові Балі.
Заяви до поліції подали відразу шестеро громадян Російської Федерації. Вони пояснили, у чому звинувачують Ларису Гузєєву.
Як акторка допомагала дурити росіян
Росіяни пояснили, що Гузєєву звинувачують у тому, що вона рекламувала бізнес продажу будинків на Балі, яким (бізнесом) займався бізнесмен Сергій Домогацький.
Постраждалі заявляють, що вкластися в цей процес (який прогнозовано завершився тим, що бізнесмен-аферист просто зник, коли підійшов час здавати вілли в експлуатацію) їх змусила довіра саме до Гузєєвої, яка рекламувала будинки.
Реклама виглядала як інтерв’ю Лариси Гузєєвої з Сергієм Домогацьким.
"Її публічна підтримка могла ввести людей в оману. Але головний фігурант, звісно, сам Домогацький. Схоже, він роками продавав повітря — інвесторам обіцяли прибуткові вілли, а врешті-решт вони залишилися і без житла, і без грошей", — заявив адвокат позовників Олександр Зорін.
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