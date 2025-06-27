Российскую актрису Ларису Гузееву заподозрили в мошенничестве

Российская актриса Лариса Гузеева. Фото: росСМИ

Россияне написали в полиции заявление на известную актрису и телеведущую Ларису Гузееву. Ее обвиняют в том, что она помогала бизнесмену-аферисту обманывать граждан, выкачивая из них деньги на несуществующие дома на индонезийском курорте.

Об этом сообщили российские медиа.

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В России заявили в полицию на известную российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву.

Гузееву обвинили в махинациях с виллами на индонезийском острове Бали.

Заявления в полицию подали сразу шестеро граждан Российской Федерации. Они объяснили, в чем обвиняют Ларису Гузееву.

Как актриса помогала обманывать россиян

Россияне объяснили, что Гузееву обвиняют в том, что она рекламировала бизнес продажи домов на Бали, которым (бизнесом) занимался бизнесмен Сергей Домогацкий.

Пострадавшие заявляют, что вложиться в этот процесс (который прогнозируемо завершился тем, что бизнесмен-аферист просто исчез, когда подошло время сдавать виллы в эксплуатацию) их заставило доверие именно к Гузеевой, которая рекламировала дома.

Реклама выглядела как интервью Ларисы Гузеевой с Сергеем Домогацким.

"Ее публичная поддержка могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух — инвесторам обещали прибыльные виллы, а в конце концов они остались и без жилья, и без денег", — заявил адвокат истцов Александр Зорин.

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