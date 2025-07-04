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Росіянин напав з ножем на лікарів — причини

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 00:52
В Росії чоловік ранив ножем лікаря - що відомо
Затриманий іркутський месник. Фото: росЗМІ

У Сибіру російський громадянин образився на лікарів, які нібито погано його лікували. Чоловік з ножем і газовим балончиком напав на медиків, поранивши двох із них.

Про це повідомили російські медіа.

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Напад на медиків

У Іркутську (російський обласний центр у азійській частині країни-агресора) стався незвичайний інцидент.

Пацієнт здійснив напад на працівників однієї із місцевих лікарень.

Нападник використав для атаки на медиків ніж та газовий балончик.

Причина замаху на вбивство

Причиною нападу, за словами самого росіянина, якого затримали поліцейські, є те, що лікарі погано лікували його і "позбавили права на життя".

Постраждали від рук зловмисника заступник головного лікаря та секретар лікарні.

Обох постраждалих госпіталізували, колеги намагаються врятувати їм життя.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії за напад з ножем на людину посадили відомого музиканта.

Додамо, ми повідомляли про те, що в РФ збоченець з ножем в руках напав на хлопця, який намагався захистити дитину від домагань.

напад росіяни Кримінал Азія Сибір
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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