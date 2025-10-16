Туристы на Сейшельских островах. Фото: росСМИ

На известном мировом курорте, Сейшельских островах, была зафиксирована вспышка вирусной болезни чикунгунья. Предположительно, его привезли туда российские туристы, которые первыми заболели этой болячкой.

Об этом сообщили российские медиа.

Вирус чикунгунья на курорте

На Сейшельских островах зафиксировали вспышку опасной инфекционной болезни, чикунгунья.

Этот вирус бытует в тропических регионах Земли.

Последний раз его фиксировали на Мальдивах, от которых до Сейшельских островов — более 2000 километров.

Россияне — первые носители вируса

Вероятно, на Сейшелы вирус чикунгунья привезли российские туристы.

По крайней мере, первыми, у кого обнаружили эту болезнь, были именно граждане страны-агрессора.

До их появления случаи вируса чикунгунья на Сейшельских островах не фиксировали.

