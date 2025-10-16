Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Россияне привезли на мировой курорт опасный вирус

Россияне привезли на мировой курорт опасный вирус

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 22:54
обновлено: 23:09
Россияне заболели на Сейшелах - что известно об опасном вирусе
Туристы на Сейшельских островах. Фото: росСМИ

На известном мировом курорте, Сейшельских островах, была зафиксирована вспышка вирусной болезни чикунгунья. Предположительно, его привезли туда российские туристы, которые первыми заболели этой болячкой.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Вирус чикунгунья на курорте

На Сейшельских островах зафиксировали вспышку опасной инфекционной болезни, чикунгунья.

Этот вирус бытует в тропических регионах Земли.

Последний раз его фиксировали на Мальдивах, от которых до Сейшельских островов — более 2000 километров.

Россияне — первые носители вируса

Вероятно, на Сейшелы вирус чикунгунья привезли российские туристы.

По крайней мере, первыми, у кого обнаружили эту болезнь, были именно граждане страны-агрессора.

До их появления случаи вируса чикунгунья на Сейшельских островах не фиксировали.

Напомним, мы ранее писали о том, что российская туристка погибла на турецком курорте.

Добавим, мы сообщали о том, что для россиян открыла свои курорты Северная Корея.

туристы болезнь россияне курорты вирус
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации