На відомому світовому курорті, Сейшельських островах, був зафіксований спалах вірусної хвороби чікунгунья. Імовірно, його привезли туди російські туристи, які першими захворіли на цю болячку.

Про це повідомили російські медіа.

Вірус чікунгунья на курорті

На Сейшельських островах зафіксували спалах небезпечної інфекційної хвороби, чікунгунья.

Цей вірус побутує у тропічних регіонах Землі.

Востаннє його фіксували на Мальдівах, від яких до Сейшельських островів — понад 2000 кілометрів.

Росіяни — перші носії вірусу

Імовірно, на Сейшели вірус чікунгунья привезли російські туристи.

Принаймні, першими, у кого виявили цю хворобу, були саме громадяни країни-агресора.

До їхньої появи випадки вірусу чікунгунья на Сейшельських островах не фіксували.

