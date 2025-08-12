Ксенофобия в России — мигрантам запретили работать курьерами

Россия закрывает для мигрантов еще одну рабочую отрасль
Во втором по населению российском городе, Санкт-Петербурге, снова продолжают дискриминировать трудовых мигрантов. Им запретили работать в еще одной важной для городской жизни отрасли.
Об этом сообщили российские медиа.
Мигрантов выживают в Санкт-Петербурге
Российские власти продолжают последовательно вытеснять мигрантов из привычных для них еще недавно рабочих мест.
Давление это традиционно начинается с северной столицы РФ, Санкт-Петербурга.
Так, мигрантам в этом городе запретили работать курьерами.
Что запретили трудовым мигрантам в РФ
Решение о запрете уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Под этот запрет подпадают следующие виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: деятельность курьерская, деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта, деятельность по доставке еды на дом и другая курьерская деятельность.
Власти в свое оправдание смогли заявить лишь то, что мигрантов на курьерских должностях, мол, работает очень мало, поэтому запрета никто и не заметит.
Напомним, мы ранее писали о том, что власти Санкт-Петербурга уже запретили мигрантам работать водителями городских такси.
Добавим, мы сообщали о том, что российский диктатор Владимир Путин планирует устроить настоящую цифровую кабалу для иностранцев.
