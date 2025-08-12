Видео
Главная Хроники Россия закрывает для мигрантов еще одну рабочую отрасль

Россия закрывает для мигрантов еще одну рабочую отрасль

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 23:10
Ксенофобия в России — мигрантам запретили работать курьерами
Курьеры в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

Во втором по населению российском городе, Санкт-Петербурге, снова продолжают дискриминировать трудовых мигрантов. Им запретили работать в еще одной важной для городской жизни отрасли.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Мигрантов выживают в Санкт-Петербурге

Российские власти продолжают последовательно вытеснять мигрантов из привычных для них еще недавно рабочих мест.

Давление это традиционно начинается с северной столицы РФ, Санкт-Петербурга.

Так, мигрантам в этом городе запретили работать курьерами.

Что запретили трудовым мигрантам в РФ

Решение о запрете уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Под этот запрет подпадают следующие виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: деятельность курьерская, деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта, деятельность по доставке еды на дом и другая курьерская деятельность.

Власти в свое оправдание смогли заявить лишь то, что мигрантов на курьерских должностях, мол, работает очень мало, поэтому запрета никто и не заметит.

Напомним, мы ранее писали о том, что власти Санкт-Петербурга уже запретили мигрантам работать водителями городских такси.

Добавим, мы сообщали о том, что российский диктатор Владимир Путин планирует устроить настоящую цифровую кабалу для иностранцев.

мигранты курьеры Россия ограничения Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
