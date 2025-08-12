Ксенофобія в Росії — мігрантам заборонили працювати кур'єрами

Росія закриває для мігрантів ще одну робочу галузь
У другому за населенням російському місті, Санкт-Петербурзі, знову продовжують дискримінувати трудових мігрантів. Їм заборонили працювати у ще одній важливій для міського життя галузі.
Про це повідомили російські медіа.
Мігрантів виживають у Санкт-Петербурзі
Російська влада продовжує послідовно витісняти мігрантів із звичних для них ще нещодавно робочих місць.
Тиск цей традиційно розпочинається з північної столиці РФ, Санкт-Петербурга.
Так, мігрантам у цьому місті заборонили працювати кур’єрами.
Що заборонили трудовим мігрантам у РФ
Рішення про заборону уже підписав губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.
Під цю заборону підпадають наступні види діяльності, пов'язані з кур'єрською доставкою: діяльність кур'єрська, діяльність з кур'єрської доставки різними видами транспорту, діяльність з доставки їжі додому та інша кур'єрська діяльність.
Влада на своє виправдання спромоглася заявити лише те, що мігрантів на кур’єрських посадах, мовляв, працює дуже мало, тож заборони ніхто і не помітить.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що влада Санкт-Петербурга уже заборонила мігрантам працювати водіями міських таксі.
Додамо, ми повідомляли про те, що російський диктатор Володимир Путін планує влаштувати справжню цифрову кабалу для іноземців.
Читайте Новини.LIVE!