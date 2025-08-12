Ксенофобія в Росії — мігрантам заборонили працювати кур'єрами

Кур’єри у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

У другому за населенням російському місті, Санкт-Петербурзі, знову продовжують дискримінувати трудових мігрантів. Їм заборонили працювати у ще одній важливій для міського життя галузі.

Про це повідомили російські медіа.

Мігрантів виживають у Санкт-Петербурзі

Російська влада продовжує послідовно витісняти мігрантів із звичних для них ще нещодавно робочих місць.

Тиск цей традиційно розпочинається з північної столиці РФ, Санкт-Петербурга.

Так, мігрантам у цьому місті заборонили працювати кур’єрами.

Що заборонили трудовим мігрантам у РФ

Рішення про заборону уже підписав губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.

Під цю заборону підпадають наступні види діяльності, пов'язані з кур'єрською доставкою: діяльність кур'єрська, діяльність з кур'єрської доставки різними видами транспорту, діяльність з доставки їжі додому та інша кур'єрська діяльність.

Влада на своє виправдання спромоглася заявити лише те, що мігрантів на кур’єрських посадах, мовляв, працює дуже мало, тож заборони ніхто і не помітить.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що влада Санкт-Петербурга уже заборонила мігрантам працювати водіями міських таксі.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський диктатор Володимир Путін планує влаштувати справжню цифрову кабалу для іноземців.