Україна
Проблемы из-за дизлайки — мэр города в РФ пугает читателей

Проблемы из-за дизлайки — мэр города в РФ пугает читателей

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 23:14
обновлено: 14:26
Мэр российского города угрожает авторам дизлайков
Оккупанты, которые вернулись из Украины. Фото: росСМИ

В российской провинции чиновники прямым текстом обещают проблемы тем гражданам, которые не поддерживают войну против Украины. Мэр города в Томской области заявил женщине, которая написала антивоенный комментарий, что к ней придут "ребята с войны".

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Чиновник возмутился антивоенной позиции

В Российской Федерации власти продолжают запугивать граждан, которые не поддерживают продолжение "специальной военной операции" в Украине.

Так, Валерий Дениченко, мэр города Стрежевой, что в Томской области РФ, написал в соцсетях пост о наборе на военную службу по контракту — конечно, для войны в Украине.

В одном из комментариев было высказано скептическое отношение к этому процессу, на что Дениченко отреагировал жестко и агрессивно.

Мэр пообещал натравить военных на тех, кто против войны

Мэр города начал запугивать женщину, написавшую антивоенный комментарий, террором со стороны участников "СВО".

"Я никого не пугаю, просто хочу предостеречь. Ребята придут с войны и могут в реальной жизни спросить тех, кто в том чате их работе дизлайки ставил. Потом поздно будет думать и бегать жаловаться", — написал Валерий Дениченко.

Чиновник заявил, что "уже были случаи", очевидно, намекая на то, что вернувшиеся с войны оккупанты уже совершать избиения или даже убийства тех граждан РФ, которые не поддерживали войну.

Напомним, мы ранее писали о том, что в РФ задержали журналистку за "фейки об армии".

Добавим, мы сообщали о том, что в России в экстремисты записали даже миллиардера.

россияне оккупанты война в Украине Россия угрозы
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
