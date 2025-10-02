Репрессии в России - миллиардера признали экстремистом

В России в экстремисты записали даже миллиардера
Как ожидалось, российские власти распространяют географию репрессий. Теперь в экстремисты записывают не только оппозиционеров, но и бизнесменов, в частности, миллиардеров.
Об этом сообщили российские медиа.
Миллиардер-экстремист
Известного российского бизнесмена, миллиардера Дениса Штенгелова, назвали "экстремистом".
Такое решение принял Тверской суд города Москва.
Денис Штенгелов является владельцем известных российских брендов "Кириешки" и "Яшкино".
Также ему принадлежал (на условиях совместного владения) ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел известный пожар, унесший жизни 60 человек.
Имущество отберут не только у бизнесмена
Причину, по которой Штенгелова признали экстремистом, суд не назвал.
Известно лишь, что его обвинили в "поддержке террористической деятельности".
Более того, в экстремисты записали и отца миллиардера. Их обоих квалифицировали как "экстремистское объединение".
Все имущество отца Штенгелова и жены миллиардера будет конфисковано в пользу государства.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России предложили вернуть "сталинские репрессии" и расстрелы "врагов народа".
Добавим, мы сообщали о том, что в Кремле начались репрессии против высшего руководства российского флота и армии.
