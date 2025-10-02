Репрессии в России - миллиардера признали экстремистом

Российский миллиардер Денис Штенгелов. Фото: росСМИ

Как ожидалось, российские власти распространяют географию репрессий. Теперь в экстремисты записывают не только оппозиционеров, но и бизнесменов, в частности, миллиардеров.

Об этом сообщили российские медиа.

Миллиардер-экстремист

Известного российского бизнесмена, миллиардера Дениса Штенгелова, назвали "экстремистом".

Такое решение принял Тверской суд города Москва.

Денис Штенгелов является владельцем известных российских брендов "Кириешки" и "Яшкино".

Также ему принадлежал (на условиях совместного владения) ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел известный пожар, унесший жизни 60 человек.

Имущество отберут не только у бизнесмена

Причину, по которой Штенгелова признали экстремистом, суд не назвал.

Известно лишь, что его обвинили в "поддержке террористической деятельности".

Более того, в экстремисты записали и отца миллиардера. Их обоих квалифицировали как "экстремистское объединение".

Все имущество отца Штенгелова и жены миллиардера будет конфисковано в пользу государства.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России предложили вернуть "сталинские репрессии" и расстрелы "врагов народа".

Добавим, мы сообщали о том, что в Кремле начались репрессии против высшего руководства российского флота и армии.