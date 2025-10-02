Репресії в Росії - мільярдера визнали екстремістом

У Росії в екстремісти записали навіть мільярдера
Як очікувалося, російська влада поширює географію репресій. Тепер в екстремісти записують не тільки опозиціонерів, а і бізнесменів, зокрема, мільярдерів.
Про це повідомили російські медіа.
Мільярдер-екстреміст
Відомого російського бізнесмена, мільярдера Дениса Штенгелова, назвали "екстремістом".
Таке рішення ухвалив Тверський суд міста Москва.
Денис Штенгелов є власником відомих російських брендів "Кириешки" та "Яшкино".
Також йому належав (на умовах спільного володіння) ТРЦ "Зимняя вишня" у Кемерові, де сталася відома пожежа, що забрала життя 60 людей.
Майно відберуть не тільки у бізнесмена
Причину, за якою Штенгелова визнали екстремістом, суд не назвав.
Відомо лише, що його звинуватили у "підтримці терористичної діяльності".
Більш того, до екстремістів записали й батька мільярдера. Їх обох кваліфікували як "екстремістське об’єднання".
Усе майно батька Штенгелова та дружини мільярдера буде конфісковане на користь держави.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії запропонували повернути "сталінські репресії" та розстріли "ворогів народу".
Додамо, ми повідомляли про те, що в Кремлі почались репресії проти вищого керівництва російського флоту та армії.
Читайте Новини.LIVE!