Головна Хроніки У Росії в екстремісти записали навіть мільярдера

У Росії в екстремісти записали навіть мільярдера

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:17
Репресії в Росії - мільярдера визнали екстремістом
Російський мільярдер Денис Штенгелов. Фото: росЗМІ

Як очікувалося, російська влада поширює географію репресій. Тепер в екстремісти записують не тільки опозиціонерів, а і бізнесменів, зокрема, мільярдерів.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Мільярдер-екстреміст

Відомого російського бізнесмена, мільярдера Дениса Штенгелова, назвали "екстремістом".

Таке рішення ухвалив Тверський суд міста Москва.

Денис Штенгелов є власником відомих російських брендів "Кириешки" та "Яшкино".

Також йому належав (на умовах спільного володіння) ТРЦ "Зимняя вишня" у Кемерові, де сталася відома пожежа, що забрала життя 60 людей.

Майно відберуть не тільки у бізнесмена

Причину, за якою Штенгелова визнали екстремістом, суд не назвав.

Відомо лише, що його звинуватили у "підтримці терористичної діяльності".

Більш того, до екстремістів записали й батька мільярдера. Їх обох кваліфікували як "екстремістське об’єднання".

Усе майно батька Штенгелова та дружини мільярдера буде конфісковане на користь держави.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії запропонували повернути "сталінські репресії" та розстріли "ворогів народу".

Додамо, ми повідомляли про те, що в Кремлі почались репресії проти вищого керівництва російського флоту та армії.

суд росіяни націоналізація Росія екстремізм
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
