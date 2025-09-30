Репрессии в России - журналистку обвинили в фейках об армии

Задержание журналистки в России. Фото: росСМИ

В российском городе Красноярск задержали независимую от Кремля журналистку. Ее обвиняют в том, что она, мол, распространяла "фейки об армии и СВО".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Репрессии в Красноярске

В Российской Федерации продолжаются репрессии против независимых от кремлевского режима журналистов.

Так, в городе Красноярск задержали журналистку Светлану Хустик.

Светлана Хустик в свое время сотрудничала с изданием "Сибирь.Реалии", которое в России признано "иностранным агентом".

Правда о войне в Украине

Силовики обвинили Хустик в том, что она в мае 2023 года обнародовала в материале (интервью) на сайте "Сибирь.Реалии" "заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ во время проведения СВО".

То есть Светлана Хустик попала в руки российских правоохранителей за правдивое интервью о том, что делает российская армия в Украине.

Ее также обвинили в том, что она получила от издания за этот материал гонорар (64 тысячи рублей).

Напомним, мы ранее писали о том, что журналистка из Республики Башкортостан Ольга Комлева за "фейки об армии" и волонтерство в штабе Навального получила 12 лет лишения свободы.

Добавим, мы сообщали о том, что в России начались репрессии против Института Сахарова.