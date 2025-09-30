Репресії в Росії - журналістку звинуватили у фейках про армію

Затримання журналістки в Росії. Фото: росЗМІ

У російському місті Красноярськ затримали незалежну від Кремля журналістку. Її звинувачують у тому, що вона, мовляв, розповсюджувала "фейки про армію та СВО".

Про це повідомили російські медіа.

Репресії в Красноярську

В Російській Федерації продовжуються репресії проти незалежних від кремлівського режиму журналістів.

Так, у місті Красноярськ затримали журналістку Світлану Хустік.

Світлана Хустік у свій час співпрацювала із виданням "Сибирь.Реалии", яке в Росії визнане "іноземним агентом".

Правда про війну в Україні

Силовики звинуватили Хустік у тому, що вона в травні 2023 року оприлюднила у матеріалі (інтерв’ю) на сайті "Сибирь.Реалии" "свідомо неправдиву інформацію про дії ЗС РФ під час проведення СВО".

Тобто Світлана Хустік потрапила в руки російських правоохоронців за правдиве інтерв’ю про те, що робить російська армія в Україні.

Її також звинуватили у тому, що вона отримала від видання за цей матеріал гонорар (64 тисячі рублів).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що журналістка із Республіки Башкортостан Ольга Комлева за "фейки про армію" і волонтерство у штабі Навального отримала 12 років позбавлення волі.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії почалися репресії проти Інституту Сахарова.