Репресії в Росії - Кремль тисне на Інститут Сахарова

В РФ почалися репресії проти Інституту Сахарова
Російський режим Володимира Путіна заборонив діяльність на території своєї країни "Інституту Андрія Сахарова". Ця організація, створена у Парижі російським правозахисником, допомагає політбіженцям та тим, хто не хоче воювати проти України.
Про це повідомило "Радіо Свобода".
"Інститут Андрія Сахарова" поза законами Путіна
Російська влада продовжує репресії проти організацій, які займають незалежну від Кремля позицію і провадять діяльність, яка може нашкодити режиму Володимира Путіна.
Цього разу під удар диктатури потрапив відомий правозахисний "Інститут Андрія Сахарова", створений у Парижі правозахисником Левом Пономарьовим.
Цю організацію внесли до списку так званих небажаних організацій.
Що загрожує організації та тим, хто з нею співпрацює
Внесення організації до списку "небажаних організацій" тягне за собою серйозні репресивні наслідки.
По-перше, це означає, що діяльність "Інституту Андрія Сахарова" буде заборонена на території Росії.
Крім того, усім, хто співпрацює з цією організацією, загрожуватиме кримінальне переслідування і, як наслідок, позбавлення волі.
"Інститут Андрія Сахарова" займається підтримкою російського громадянського суспільства в умовах нинішніх репресій, допомагає політичним біженцям і дезертирам із окупаційної армії, які не хочуть воювати проти України.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії заборонили один із найвідоміших вишів США.
Додамо, ми повідомляли про те, що у РФ хочуть заборонити відомі фільми, серед яких "Гаррі Поттер".
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