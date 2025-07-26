Репресії в Росії - Кремль тисне на Інститут Сахарова

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський режим Володимира Путіна заборонив діяльність на території своєї країни "Інституту Андрія Сахарова". Ця організація, створена у Парижі російським правозахисником, допомагає політбіженцям та тим, хто не хоче воювати проти України.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

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Російська влада продовжує репресії проти організацій, які займають незалежну від Кремля позицію і провадять діяльність, яка може нашкодити режиму Володимира Путіна.

Цього разу під удар диктатури потрапив відомий правозахисний "Інститут Андрія Сахарова", створений у Парижі правозахисником Левом Пономарьовим.

Цю організацію внесли до списку так званих небажаних організацій.

Що загрожує організації та тим, хто з нею співпрацює

Внесення організації до списку "небажаних організацій" тягне за собою серйозні репресивні наслідки.

По-перше, це означає, що діяльність "Інституту Андрія Сахарова" буде заборонена на території Росії.

Крім того, усім, хто співпрацює з цією організацією, загрожуватиме кримінальне переслідування і, як наслідок, позбавлення волі.

"Інститут Андрія Сахарова" займається підтримкою російського громадянського суспільства в умовах нинішніх репресій, допомагає політичним біженцям і дезертирам із окупаційної армії, які не хочуть воювати проти України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії заборонили один із найвідоміших вишів США.

Додамо, ми повідомляли про те, що у РФ хочуть заборонити відомі фільми, серед яких "Гаррі Поттер".