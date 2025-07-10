В Росії заборонили Єльський університет - чому в РФ забороняють західну освіту

Прапор США над корпусом Єльського університету. Фото: Вікіпедія

У Російській Федерації заборонили діяльність Єльського університету. Причиною такого кроку стало те, що підрозділ університету займався питанням одного із найтяжчих військових злочинів Росії на території України.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Так, Генпрокуратура Російської Федерації раптом взялася за освітні заклади Сполучених Штатів Америки.

У Росії визнали "небажаною організацією" і заборонили діяльність Єльського університету.

За словами російських чиновників, цей вищий навчальний заклад нібито "прагне порушити територіальну цілісність Росії" та "дестабілізує соціально-економічну і політичну ситуацію в РФ".

Що налякало Кремль

Справжньою причиною заборони Єльському університету діяти на території Росії є її діяльність у царині розслідування військових злочинів РФ.

Цим займається Лабораторія гуманітарних досліджень, яку очолював Натаніель Реймонд.

Він наголосив, що працівники Лабораторії розкрили процес викрадення росіянами понад 30 тисяч українських дітей на окупованих територій.

Більш того, Лабораторія у грудні минулого року передала в Радбез ООН звіт про долю 314 українських дітей.

Сама Лабораторія зараз не працює через скорочення державного фінансування з боку адміністрації президента Трампа.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії заборонили IP-телефонію.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Російській Федерації заблокували месенджер Viber.