В России запретили Йельский университет - почему в РФ запрещают западное образование

Флаг США над корпусом Йельского университета. Фото: Википедия

В Российской Федерации запретили деятельность Йельского университета. Причиной такого шага стало то, что подразделение университета занималось вопросом одного из самых тяжких военных преступлений России на территории Украины.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Так, Генпрокуратура Российской Федерации вдруг взялась за образовательные учреждения Соединенных Штатов Америки.

В России признали "нежелательной организацией" и запретили деятельность Йельского университета.

По словам российских чиновников, это высшее учебное заведение якобы "стремится нарушить территориальную целостность России" и "дестабилизирует социально-экономическую и политическую ситуацию в РФ".

Что напугало Кремль

Настоящей причиной запрета Йельскому университету действовать на территории России является его деятельность в области расследования военных преступлений РФ.

Этим занимается Лаборатория гуманитарных исследований, которую возглавлял Натаниэль Реймонд.

Он отметил, что работники Лаборатории раскрыли процесс похищения россиянами более 30 тысяч украинских детей на оккупированных территорий.

Более того, Лаборатория в декабре прошлого года передала в Совбез ООН отчет о судьбе 314 украинских детей.

Сама Лаборатория сейчас не работает из-за сокращения государственного финансирования со стороны администрации президента Трампа.

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