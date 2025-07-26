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В РФ начались репрессии против Института Сахарова

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Дата публикации 26 июля 2025 03:19
Репрессии в России - Кремль давит на Институт Сахарова
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский режим Владимира Путина запретил деятельность на территории своей страны "Института Андрея Сахарова". Эта организация, созданная в Париже российским правозащитником, помогает политбеженцам и тем, кто не хочет воевать против Украины.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

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"Институт Андрея Сахарова" вне законов Путина

Российские власти продолжают репрессии против организаций, которые занимают независимую от Кремля позицию и осуществляют деятельность, которая может навредить режиму Владимира Путина.

На этот раз под удар диктатуры попал известный правозащитный "Институт Андрея Сахарова", созданный в Париже правозащитником Львом Пономаревым.

Эту организацию внесли в список так называемых нежелательных организаций.

Что грозит организации и тем, кто с ней сотрудничает

Внесение организации в список "нежелательных организаций" влечет за собой серьезные репрессивные последствия.

Во-первых, это означает, что деятельность "Института Андрея Сахарова" будет запрещена на территории России.

Кроме того, всем, кто сотрудничает с этой организацией, будет грозить уголовное преследование и, как следствие, лишение свободы.

"Институт Андрея Сахарова" занимается поддержкой российского гражданского общества в условиях нынешних репрессий, помогает политическим беженцам и дезертирам из оккупационной армии, которые не хотят воевать против Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России запретили один из самых известных вузов США.

Добавим, мы сообщали о том, что в РФ хотят запретить известные фильмы, среди которых "Гарри Поттер".

владимир путин репрессии Кремль дезертир Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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