Российские полицейские. Фото: росСМИ

Российская полиция получила право законно и легально покупать наркотические средства. Тамошний диктатор Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Купить наркотики — легально и законно

Российская полиция получила законное право покупать наркотические средства легально, не скрываясь.

Соответствующий закон подписал так называемый президент России Владимир Путин (Украина, напомним, не признала результаты выборов президента РФ 2024 года).

Закон, подписанный диктатором и опубликованный на сайте правовых актов РФ, вступит в силу через год, 1 сентября 2026 года.

Как российская полиция объяснила необходимость закупок наркотических средств

Силовики, которая лоббировали появление этого закона, обосновали свою позицию тем, что якобы они заботятся о тренировке служебных собак.

Как известно, ранее в России для тренировки собак, которые должны искать наркотические средства, использовались имитаторы наркотиков, запах которых создавали химическим путем.

Но в феврале 2025 года в Министерстве внутренних дел РФ заявили, что, мол, этот запах отличается от запаха настоящих наркотиков.

Поэтому, отметили в МВД, полицейским надо разрешить покупать настоящие наркотические средства, чтобы правильно тренировать служебных собак и не снижать эффективность их работы.

Что говорят по этому поводу российские общества по защите животных, пока неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России полицейский убил двух человек и избежал наказания.

Добавим, мы сообщали о том, что в российской провинции бывший полицейский стрелял из карабина по людям, стоя на балконе своей квартиры.