Російська поліція отримала право законно і легально купувати наркотичні засоби. Тамтешній диктатор Володимир Путін підписав відповідний закон.

Купити наркотики — легально і законно

Російська поліція отримала законне право купувати наркотичні засоби легально, не криючись.

Відповідний закон підписав так званий президент Росії Володимир Путін (Україна, нагадаємо, не визнала результати виборів президента РФ 2024 року).

Закон, підписаний диктатором і опублікований на сайті правових актів РФ, набуде чинності за рік, 1 вересня 2026 року.

Як російська поліція пояснила необхідність закупівель наркотичних засобів

Силовики, яка лобіювали появу цього закону, обґрунтували свою позицію тим, що нібито вони піклуються про тренування службових собак.

Як відомо, раніше в Росії для тренування собак, які мають шукати наркотичні засоби, використовувалися імітатори наркотиків, запах яких створювали хімічним шляхом.

Але у лютому 2025 року у Міністерстві внутрішніх справ РФ заявили, що, мовляв, цей запах відрізняється від запаху справжніх наркотиків.

Тому, зазначили у МВС, поліцейським треба дозволити купувати справжні наркотичні засоби, аби правильно тренувати службових собак і не знижувати ефективність їхньої роботи.

Що говорять з цього приводу російські товариства із захисту тварин, поки що невідомо.

