Мер російського міста погрожує авторам дізлайків

У російській провінції чиновники прямим текстом обіцяють проблеми тим громадянам, які не підтримують війну проти України. Мер міста у Томській області заявив жінці, яка написала антивоєнний коментар, що до неї прийдуть "хлопці з війни".

Про це повідомили російські медіа.

Чиновник обурився антивоєнній позиції

В Російській Федерації влада продовжує залякувати громадян, які не підтримують продовження "спеціальної воєнної операції" в Україні.

Так, Валерій Деніченко, мер міста Стрежевий, що у Томській області РФ, написав у соцмережах пост про набір на військову службу за контрактом — звісна річ, для війни в Україну.

У одному із коментарів було висловлене скептичне ставлення до цього процесу, на що Деніченко відреагував жорстко і агресивно.

Мер пообіцяв натравити військових на тих, хто проти війни

Мер міста почав залякувати жінку, яка написала антивоєнний коментар, терором з боку учасників "СВО".

"Я нікого не лякаю, просто хочу застерегти. Хлопці прийдуть з війни і можуть у реальному житті запитати тих, хто в тому чаті їхній роботі дізлайки ставив. Потім пізно буде думати і бігати скаржитися", — написав Валерій Деніченко.

Чиновник заявив, що "уже були випадки", очевидно, натякаючи на те, що окупанти, які повернулися з війни, уже здійснювати побиття чи навіть убивства тих громадян РФ, які не підтримували війну.

