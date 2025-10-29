Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Проблеми через дізлайки — мер міста в РФ лякає читачів

Проблеми через дізлайки — мер міста в РФ лякає читачів

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 23:14
Оновлено: 14:26
Мер російського міста погрожує авторам дізлайків
Окупанти, які повернулися з України. Фото: росЗМІ

У російській провінції чиновники прямим текстом обіцяють проблеми тим громадянам, які не підтримують війну проти України. Мер міста у Томській області заявив жінці, яка написала антивоєнний коментар, що до неї прийдуть "хлопці з війни".

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Чиновник обурився антивоєнній позиції

В Російській Федерації влада продовжує залякувати громадян, які не підтримують продовження "спеціальної воєнної операції" в Україні.

Так, Валерій Деніченко, мер міста Стрежевий, що у Томській області РФ, написав у соцмережах пост про набір на військову службу за контрактом — звісна річ, для війни в Україну.

У одному із коментарів було висловлене скептичне ставлення до цього процесу, на що Деніченко відреагував жорстко і агресивно.

Мер пообіцяв натравити військових на тих, хто проти війни

Мер міста почав залякувати жінку, яка написала антивоєнний коментар, терором з боку учасників "СВО".

"Я нікого не лякаю, просто хочу застерегти. Хлопці прийдуть з війни і можуть у реальному житті запитати тих, хто в тому чаті їхній роботі дізлайки ставив. Потім пізно буде думати і бігати скаржитися", — написав Валерій Деніченко.

Чиновник заявив, що "уже були випадки", очевидно, натякаючи на те, що окупанти, які повернулися з війни, уже здійснювати побиття чи навіть убивства тих громадян РФ, які не підтримували війну.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в РФ затримали журналістку за "фейки про армію".

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії в екстремісти записали навіть мільярдера.

росіяни окупанти війна в Україні Росія погрози
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації