Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Поход россиянки в спа-салон обернулся драмой — детали

Поход россиянки в спа-салон обернулся драмой — детали

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 00:31
Криминал в РФ - изнасилование в спа-салоне
Спа-салон в Санкт-Петербурге. Фото иллюстративное: росСМИ

Владелец спа-салона в российском городе Санкт-Петербург пытался изнасиловать одну из клиенток заведения. Впоследствии появилась информация о том, что подобные действия он совершал ранее неоднократно.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Владелец спа-салона — секс-преступник

Одной из главных проблем российского общества является большое количество преступлений сексуального характера.

Очередной случай произошел в северной столице России, городе Санкт-Петербург.

Клиентка элитного спа-салона заявила, что ее пытался изнасиловать владелец этого заведения.

Что спасло жительницу Санкт-Петербурга

Женщина рассказала, что после процедуры массажа она отправилась в хамам — куда вместе с ней отправился владелец салона.

Там он начал домогаться клиентку. В частности, прижал ее к стене, стянул одноразовое белье и начал массировать со словами "почему ты такая напряженная, расслабься".

По словам женщины, ее спас от изнасилования другой клиент спа-салона, который вмешался в ситуацию.

Впоследствии стало известно, что в интернете много жалоб на владельца этого заведения, но в полицию пострадавшие женщины не жалуются, потому что преступник пугает их своей "крышей" (защитниками из числа правоохранителей или криминальных структур).

Напомним, мы ранее писали о том, что в России извращенец напал на спортсменку, которая совершала пробежку в парке.

Добавим, мы сообщали о том, что российский извращенец с ножом напал на парня, который пытался защитить жертву домогательства.

изнасилование россияне Россия массаж Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации