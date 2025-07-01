Криминал в РФ - изнасилование в спа-салоне

Спа-салон в Санкт-Петербурге. Фото иллюстративное: росСМИ

Владелец спа-салона в российском городе Санкт-Петербург пытался изнасиловать одну из клиенток заведения. Впоследствии появилась информация о том, что подобные действия он совершал ранее неоднократно.

Об этом сообщили российские медиа.

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Одной из главных проблем российского общества является большое количество преступлений сексуального характера.

Очередной случай произошел в северной столице России, городе Санкт-Петербург.

Клиентка элитного спа-салона заявила, что ее пытался изнасиловать владелец этого заведения.

Что спасло жительницу Санкт-Петербурга

Женщина рассказала, что после процедуры массажа она отправилась в хамам — куда вместе с ней отправился владелец салона.

Там он начал домогаться клиентку. В частности, прижал ее к стене, стянул одноразовое белье и начал массировать со словами "почему ты такая напряженная, расслабься".

По словам женщины, ее спас от изнасилования другой клиент спа-салона, который вмешался в ситуацию.

Впоследствии стало известно, что в интернете много жалоб на владельца этого заведения, но в полицию пострадавшие женщины не жалуются, потому что преступник пугает их своей "крышей" (защитниками из числа правоохранителей или криминальных структур).

Напомним, мы ранее писали о том, что в России извращенец напал на спортсменку, которая совершала пробежку в парке.

Добавим, мы сообщали о том, что российский извращенец с ножом напал на парня, который пытался защитить жертву домогательства.