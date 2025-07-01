Кримінал в РФ - зґвалтування у спа-салоні

Спа-салон у Санкт-Петербурзі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Власник спа-салону у російському місті Санкт-Петербург намагався зґвалтувати одну із клієнток закладу. Згодом з’явилася інформація про те, що подібні дії він здійснював раніше неодноразово.

Про це повідомили російські медіа.

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Однією із головних проблем російського суспільства є велика кількість злочинів сексуального характеру.

Черговий випадок стався у північній столиці Росії, місті Санкт-Петербург.

Клієнтка елітного спа-салону заявила, що її намагався зґвалтувати власник цього закладу.

Що врятувало мешканку Санкт-Петербурга

Жінка розповіла, що після процедури масажу вона відправилася в хамам — куди разом із нею подався власник салону.

Там він почав домагатися клієнтку. Зокрема, притиснув її до стіни, стягнув одноразову білизну і почав масажувати зі словами "чому ти така напружена, розслабся".

За словами жінки, її врятував від зґвалтування інший клієнт спа-салону, який втрутився у ситуацію.

Згодом стало відомо, що в інтернеті багато скарг на власника цього закладу, але в поліцію постраждалі жінки не скаржаться, бо злочинець лякає їх своїм "дахом" (захисниками з числа правоохоронців чи кримінальних структур).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії збоченець напав на спортсменку, яка здійснювала пробіжку в парку.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський збоченець з ножем напав на хлопця, який намагався захистити жертву домагання.