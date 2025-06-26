Інцидент в РФ - росіян затримали за перебування на даху

Туристи на даху одного із будинків Санкт-Петербурга. Фото: росЗМІ

Група росіян хотіла отримати цікаві враження від екскурсії дахами у російському місті Санкт-Петербург. Але усе завершилося візитом до поліції та звинуваченням у незаконному проникненні, гід же утік з грошима туристів.

Про це повідомили російські медіа.

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У північній російській столиці, Санкт-Петербурзі, кількадесят осіб стали жертвами шахраїв і потрапили до поліції.

Люди придбали екскурсію дахами міських будинків, заплативши за неї по 3 тисячі рублів.

Але невдовзі після того, як гід провів туристичну групу на дах, він залишив людей зі словами "мене лише просили провести вас сюди".

Після цього люди самовільно гуляли по дахах, але це протривало не більше пів години.

Усе завершилося поліцією

До будинку з туристами приїхав наряд поліції і затримав їх усіх.

Людям оголосили звинувачення у незаконному проникненні на дах житлового багатоквартирного будинку. А до того ж, зазначила поліція, у процесі підняття на дах було зламано аж вісім замків.

Усього аферисти заробили на наївних охочих прогулятися пітерськими дахами 150 тисяч рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у парку одного з російських міст на спортсменку напав збоченець.

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