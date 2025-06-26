Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В РФ група людей застрягла на даху багатоповерхівки

В РФ група людей застрягла на даху багатоповерхівки

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 00:23
Інцидент в РФ - росіян затримали за перебування на даху
Туристи на даху одного із будинків Санкт-Петербурга. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Прогулянка дахами без гіда, який утік Усе завершилося поліцією

Група росіян хотіла отримати цікаві враження від екскурсії дахами у російському місті Санкт-Петербург. Але усе завершилося візитом до поліції та звинуваченням у незаконному проникненні, гід же утік з грошима туристів.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Прогулянка дахами без гіда, який утік

У північній російській столиці, Санкт-Петербурзі, кількадесят осіб стали жертвами шахраїв і потрапили до поліції.

Люди придбали екскурсію дахами міських будинків, заплативши за неї по 3 тисячі рублів.

Але невдовзі після того, як гід провів туристичну групу на дах, він залишив людей зі словами "мене лише просили провести вас сюди".

Після цього люди самовільно гуляли по дахах, але це протривало не більше пів години.

Усе завершилося поліцією

До будинку з туристами приїхав наряд поліції і затримав їх усіх.

Людям оголосили звинувачення у незаконному проникненні на дах житлового багатоквартирного будинку. А до того ж, зазначила поліція, у процесі підняття на дах було зламано аж вісім замків.

Усього аферисти заробили на наївних охочих прогулятися пітерськими дахами 150 тисяч рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у парку одного з російських міст на спортсменку напав збоченець.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Сибіру по вулицях міста розгулював ведмідь, а влада усього лиш наказала мешканцям сидіти удома.

афера поліція росіяни Росія Санкт-Петербург
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації