Инцидент в РФ - россиян задержали за пребывание на крыше

Туристы на крыше одного из домов Санкт-Петербурга. Фото: росСМИ

Группа россиян хотела получить интересные впечатления от экскурсии по крышам в российском городе Санкт-Петербург. Но все завершилось визитом в полицию и обвинением в незаконном проникновении, гид же сбежал с деньгами туристов.

Об этом сообщили российские медиа.

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В северной российской столице, Санкт-Петербурге, несколько десятков человек стали жертвами мошенников и попали в полицию.

Люди приобрели экскурсию по крышам городских домов, заплатив за нее по 3 тысячи рублей.

Но вскоре после того, как гид провел туристическую группу на крышу, он оставил людей со словами "меня только просили провести вас сюда".

После этого люди самовольно гуляли по крышам, но это продлилось не более получаса.

Все завершилось полицией

К дому с туристами приехал наряд полиции и задержал их всех.

Людям объявили обвинение в незаконном проникновении на крышу жилого многоквартирного дома. А к тому же, отметила полиция, в процессе поднятия на крышу было сломано целых восемь замков.

Всего аферисты заработали на наивных желающих прогуляться по питерским крышам 150 тысяч рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что в парке одного из российских городов на спортсменку напал извращенец.

Добавим, мы сообщали о том, что в Сибири по улицам города разгуливал медведь, а власть всего лишь приказала жителям сидеть дома.