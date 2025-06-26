Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ группа людей застряла на крыше многоэтажки

В РФ группа людей застряла на крыше многоэтажки

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 00:23
Инцидент в РФ - россиян задержали за пребывание на крыше
Туристы на крыше одного из домов Санкт-Петербурга. Фото: росСМИ
Ключові моменти Прогулка по крышам без сбежавшего гида Все завершилось полицией

Группа россиян хотела получить интересные впечатления от экскурсии по крышам в российском городе Санкт-Петербург. Но все завершилось визитом в полицию и обвинением в незаконном проникновении, гид же сбежал с деньгами туристов.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Прогулка по крышам без сбежавшего гида

В северной российской столице, Санкт-Петербурге, несколько десятков человек стали жертвами мошенников и попали в полицию.

Люди приобрели экскурсию по крышам городских домов, заплатив за нее по 3 тысячи рублей.

Но вскоре после того, как гид провел туристическую группу на крышу, он оставил людей со словами "меня только просили провести вас сюда".

После этого люди самовольно гуляли по крышам, но это продлилось не более получаса.

Все завершилось полицией

К дому с туристами приехал наряд полиции и задержал их всех.

Людям объявили обвинение в незаконном проникновении на крышу жилого многоквартирного дома. А к тому же, отметила полиция, в процессе поднятия на крышу было сломано целых восемь замков.

Всего аферисты заработали на наивных желающих прогуляться по питерским крышам 150 тысяч рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что в парке одного из российских городов на спортсменку напал извращенец.

Добавим, мы сообщали о том, что в Сибири по улицам города разгуливал медведь, а власть всего лишь приказала жителям сидеть дома.

афера полиция россияне Россия Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации