На Бали обезьяна украла у россиянки iPhone за 6 тысяч долларов на Бали

Обезьянка с Бали обменивает ворованный смартфон на вкусности. Иллюстративное фото: Кадр из видео

Остров Бали известен своими обезьянами и множеством туристов, которые становятся жертвами этих маленьких хитрецов. Но на этот раз россиянка потеряла больше, чем очки или мелочи — обезьяна украла у нее позолоченный iPhone за немалую сумму.

Об этом пишут российские СМИ.

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Сообщается, что позолоченный iPhone обошелся туристке в 6 тысяч долларов и вернуть его так и не удалось, ведь маленькая воришка убежала с яркой вещицей в лес.

Знатоки Бали из числа туристов давно заметили, что макаки сильно повысили свой уровень "преступности". Если раньше они просто воровали очки или какие-то мелочи, то теперь они нацелены на более ценные вещи, которые потом могут отдать в обмен на вкусности. Причем простые бананы уже не котируются у маленьких воришек — они предпочитают что-то вкуснее: шоколадки, чипсы или что-то необычное.

Однако на этот раз туристке из РФ не повезло. Обезьянка не захотела обменивать добычу и сбежала.

Напомним, Apple открыла публичную бета-версию iOS 26, среди ключевых нововведений которой — функция "экранирования звонков" для борьбы со спамом. Но даже без обновления пользователи уже могут улучшить качество звука во время звонков, активировав режим "Изоляция голоса".

Также мы писали, что маленькое отверстие возле камер iPhone, которое некоторые принимают за недостаток, на самом деле является микрофоном. Он отвечает за чистый, направленный звук во время записи видео.