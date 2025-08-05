На Балі мавпа вкрала у росіянки iPhone за 6 тисяч доларів

Мавпочка з Балі обмінює крадений смартфон на смаколики. Ілюстративне фото: Кадр з відео

Острів Балі відомий своїми мавпами та безліччю туристів, які стають жертвами цих маленьких хитрунів. Але цього разу росіянка втратила більше, ніж окуляри чи дрібниці — мавпа поцупила у неї позолочений iPhone за чималу суму.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Повідомляється, що позолочений iPhone обійшовся туристці у 6 тисяч доларів і повернути його так і не вдалось, адже маленька злодюжка втекла з яскравою цяцькою у ліс.

Знавці Балі з-поміж туристів давно помітили, що макаки сильно підвищили свій рівень "злочинності". Якщо раніше вони просто крали окуляри чи якісь дрібниці, то тепер вони націлені на більш коштовні речі, які потім можуть віддати в обмін на смаколики. Причому прості банани вже не котуються у маленьких злодюжок — вони воліють щось смачніше: шоколадки, чипси чи щось незвичайне.

Проте цього разу туристці з РФ не пощастило. Мавпочка не захотіла обмінювати здобич і втекла.

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