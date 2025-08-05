Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Мавпочка вкрала у росіянки золотий iPhone — чи вдалось повернути

Мавпочка вкрала у росіянки золотий iPhone — чи вдалось повернути

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 06:54
На Балі мавпа вкрала у росіянки iPhone за 6 тисяч доларів
Мавпочка з Балі обмінює крадений смартфон на смаколики. Ілюстративне фото: Кадр з відео

Острів Балі відомий своїми мавпами та безліччю туристів, які стають жертвами цих маленьких хитрунів. Але цього разу росіянка втратила більше, ніж окуляри чи дрібниці — мавпа поцупила у неї позолочений iPhone за чималу суму. 

Про це пишуть російські ЗМІ. 

Реклама
Читайте також:

Наскільки коштовною була здобич мавпочки

Повідомляється, що позолочений iPhone обійшовся туристці у 6 тисяч доларів і повернути його так і не вдалось, адже маленька злодюжка втекла з яскравою цяцькою у ліс. 

Знавці Балі з-поміж туристів давно помітили, що макаки сильно підвищили свій рівень "злочинності". Якщо раніше вони просто крали окуляри чи якісь дрібниці, то тепер вони націлені на більш коштовні речі, які потім можуть віддати в обмін на смаколики. Причому прості банани вже не котуються у маленьких злодюжок — вони воліють щось смачніше: шоколадки, чипси чи щось незвичайне.

Проте цього разу туристці з РФ не пощастило. Мавпочка не захотіла обмінювати здобич і втекла. 

Нагадаємо, Apple відкрила публічну бета-версію iOS 26, серед ключових нововведень якої — функція "екранування дзвінків" для боротьби зі спамом. Але навіть без оновлення користувачі вже можуть поліпшити якість звуку під час дзвінків, активувавши режим "Ізоляція голосу".

Також ми писали, що маленький отвір біля камер iPhone, який дехто сприймає за брак, насправді є мікрофоном. Він відповідає за чистий, спрямований звук під час запису відео.

туристи iPhone мавпи крадіжка Балі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації