Китайский концерн заявил, что российский бензин разрушает авто
Один из крупнейших китайских автопроизводителей обвинил в проблемах с двигателями на его автомобилях российский бензин. По информации китайской стороны, бензин из России значительно более низкого качества, чем даже в КНР.
Об этом сообщили российские медиа.
Российский бензин против китайских автомобилей
Российский бензин, кроме того, что исчез на автозаправках многих регионов страны-агрессора, еще и начал создавать проблемы водителям при использовании.
Так, известный китайский автопроизводитель Geely Motors заявил, что бензин производства Российской Федерации негативно влияет на автомобили.
Так, в Geely Motors отметили, что из-за использования российского топлива двигатели на их автомобилях начали ломаться.
Китайцы объяснили, что не так с российским бензином
Россияне уверяют, что их бензин соответствует всем внутрироссийским стандартам.
Но, как объяснили в китайской автомобильной компании, уровень оксидантов (веществ, которые являются побочным продуктом переработки нефти) в российском бензине значительно выше, чем в топливе производства КНР.
Китайцам пришлось обновлять программное обеспечение, которое управляет работой двигателя, на одной из моделей концерна, Geely Monjaro.
Кроме того, с этими проблемами столкнулись владельцы двух других моделей, Geely Tugella и Geely Coolray.
