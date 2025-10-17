Видео
Главная Хроники Китайский концерн заявил, что российский бензин разрушает авто

Китайский концерн заявил, что российский бензин разрушает авто

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 04:06
обновлено: 04:06
Некачественный российский бензин - китайская компания Geely жалуется на бензин из РФ
Автозаправка с российским бензином. Фото: росСМИ

Один из крупнейших китайских автопроизводителей обвинил в проблемах с двигателями на его автомобилях российский бензин. По информации китайской стороны, бензин из России значительно более низкого качества, чем даже в КНР.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Российский бензин против китайских автомобилей

Российский бензин, кроме того, что исчез на автозаправках многих регионов страны-агрессора, еще и начал создавать проблемы водителям при использовании.

Так, известный китайский автопроизводитель Geely Motors заявил, что бензин производства Российской Федерации негативно влияет на автомобили.

Так, в Geely Motors отметили, что из-за использования российского топлива двигатели на их автомобилях начали ломаться.

Китайцы объяснили, что не так с российским бензином

Россияне уверяют, что их бензин соответствует всем внутрироссийским стандартам.

Но, как объяснили в китайской автомобильной компании, уровень оксидантов (веществ, которые являются побочным продуктом переработки нефти) в российском бензине значительно выше, чем в топливе производства КНР.

Китайцам пришлось обновлять программное обеспечение, которое управляет работой двигателя, на одной из моделей концерна, Geely Monjaro.

Кроме того, с этими проблемами столкнулись владельцы двух других моделей, Geely Tugella и Geely Coolray.

Напомним, мы ранее писали о том, что Россия собралась завозить бензин из других стран, так как своего уже не хватает.

Добавим, мы сообщали о том, что на заправках в некоторых регионах России уже даже в канистры не наливают бензин.

Китай бензин автомобиль Geely Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
