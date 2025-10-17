Автозаправка с российским бензином. Фото: росСМИ

Один из крупнейших китайских автопроизводителей обвинил в проблемах с двигателями на его автомобилях российский бензин. По информации китайской стороны, бензин из России значительно более низкого качества, чем даже в КНР.

Об этом сообщили российские медиа.

Российский бензин против китайских автомобилей

Российский бензин, кроме того, что исчез на автозаправках многих регионов страны-агрессора, еще и начал создавать проблемы водителям при использовании.

Так, известный китайский автопроизводитель Geely Motors заявил, что бензин производства Российской Федерации негативно влияет на автомобили.

Так, в Geely Motors отметили, что из-за использования российского топлива двигатели на их автомобилях начали ломаться.

Китайцы объяснили, что не так с российским бензином

Россияне уверяют, что их бензин соответствует всем внутрироссийским стандартам.

Но, как объяснили в китайской автомобильной компании, уровень оксидантов (веществ, которые являются побочным продуктом переработки нефти) в российском бензине значительно выше, чем в топливе производства КНР.

Китайцам пришлось обновлять программное обеспечение, которое управляет работой двигателя, на одной из моделей концерна, Geely Monjaro.

Кроме того, с этими проблемами столкнулись владельцы двух других моделей, Geely Tugella и Geely Coolray.

