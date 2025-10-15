Проблемы с бензином в РФ - топливо не продают в канистры

В РФ уже не наливают бензин в канистры — причина
В прифронтовом российском регионе, Белгородской области, на автозаправках перестали продавать бензин и дизтопливо в канистры. Работники АЗС ссылаются на "приказы", не объясняя, кем эти приказы были приняты.
Об этом сообщили российские медиа.
Проблемы с бензином и светом
В ряде российских регионов наблюдаются серьезные проблемы с бензином, люди вынуждены стоять в многочасовых очередях.
В прифронтовой Белгородской области Российской Федерации ситуация осложняется еще и тем, что в этом регионе регулярно выключается свет.
Поэтому жители вынуждены использовать во время блэкаутов генераторы.
В канистры не продают
Но белгородцы начали жаловаться на то, что на некоторых автозаправочных станциях им перестали продавать топливо в канистры.
Работники АЗС не объяснили причину отказа, заявив, что есть определенные "приказы".
Кто именно принял эти приказы на запрет наливать бензин и дизтопливо в канистры, и чем аргументируется этот запрет — не объясняется.
Напомним, мы ранее писали о том, что в оккупированном Крыму возле автозаправок растянулись огромные очереди за бензином.
Добавим, мы сообщали о том, что дефицит бензина охватил целый ряд российских регионов, даже на Дальнем Востоке АЗС стояли без горючего.
