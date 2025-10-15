Видео
В РФ уже не наливают бензин в канистры — причина

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 22:54
Проблемы с бензином в РФ - топливо не продают в канистры
Очередь на российской автозаправке. Фото: росСМИ

В прифронтовом российском регионе, Белгородской области, на автозаправках перестали продавать бензин и дизтопливо в канистры. Работники АЗС ссылаются на "приказы", не объясняя, кем эти приказы были приняты.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Проблемы с бензином и светом

В ряде российских регионов наблюдаются серьезные проблемы с бензином, люди вынуждены стоять в многочасовых очередях.

В прифронтовой Белгородской области Российской Федерации ситуация осложняется еще и тем, что в этом регионе регулярно выключается свет.

Поэтому жители вынуждены использовать во время блэкаутов генераторы.

В канистры не продают

Но белгородцы начали жаловаться на то, что на некоторых автозаправочных станциях им перестали продавать топливо в канистры.

Работники АЗС не объяснили причину отказа, заявив, что есть определенные "приказы".

Кто именно принял эти приказы на запрет наливать бензин и дизтопливо в канистры, и чем аргументируется этот запрет — не объясняется.

Напомним, мы ранее писали о том, что в оккупированном Крыму возле автозаправок растянулись огромные очереди за бензином.

Добавим, мы сообщали о том, что дефицит бензина охватил целый ряд российских регионов, даже на Дальнем Востоке АЗС стояли без горючего.

бензин россияне АЗС дизтопливо Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
