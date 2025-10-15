Проблеми з бензином в РФ - пальне не продають в каністри

Черга на російській автозаправці. Фото: росЗМІ

У прифронтовому російському регіоні, Бєлгородській області, на автозаправках перестали продавати бензин та дизпаливо у каністри. Працівники АЗС посилаються на "накази", не пояснюючи, ким ці накази були ухвалені.

Про це повідомили російські медіа.

Проблеми з бензином та світлом

У низці російських регіонів спостерігаються серйозні проблеми із бензином, люди змушені стояти у багатогодинних чергах.

У прифронтовій Бєлгородській області Російської Федерації ситуація ускладнюється ще й тим, що у цьому регіоні регулярно вимикається світло.

Тож мешканці змушені використовувати під час блекаутів генератори.

В каністри не продають

Але бєлгородці почали скаржитися на те, що на деяких автозаправних станціях їм перестали продавати пальне в каністри.

Працівники АЗС не пояснили причину відмови, заявивши, що є певні "накази".

Хто саме ухвалив ці накази на заборону наливати бензин та дизпаливо у каністри і чим аргументується ця заборона — не пояснюється.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в окупованому Криму біля автозаправок розтягнулися величезні черги за бензином.

Додамо, ми повідомляли про те, що дефіцит бензину охопив цілу низку російських регіонів, навіть на Далекому Сході АЗС стояли без пального.