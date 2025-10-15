Відео
Головна Хроніки У РФ уже не наливають бензин в каністри — причина

У РФ уже не наливають бензин в каністри — причина

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 22:54
Проблеми з бензином в РФ - пальне не продають в каністри
Черга на російській автозаправці. Фото: росЗМІ

У прифронтовому російському регіоні, Бєлгородській області, на автозаправках перестали продавати бензин та дизпаливо у каністри. Працівники АЗС посилаються на "накази", не пояснюючи, ким ці накази були ухвалені.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Проблеми з бензином та світлом

У низці російських регіонів спостерігаються серйозні проблеми із бензином, люди змушені стояти у багатогодинних чергах.

У прифронтовій Бєлгородській області Російської Федерації ситуація ускладнюється ще й тим, що у цьому регіоні регулярно вимикається світло.

Тож мешканці змушені використовувати під час блекаутів генератори.

В каністри не продають

Але бєлгородці почали скаржитися на те, що на деяких автозаправних станціях їм перестали продавати пальне в каністри.

Працівники АЗС не пояснили причину відмови, заявивши, що є певні "накази".

Хто саме ухвалив ці накази на заборону наливати бензин та дизпаливо у каністри і чим аргументується ця заборона — не пояснюється.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в окупованому Криму біля автозаправок розтягнулися величезні черги за бензином.

Додамо, ми повідомляли про те, що дефіцит бензину охопив цілу низку російських регіонів, навіть на Далекому Сході АЗС стояли без пального.

бензин росіяни АЗС дизпаливо Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
