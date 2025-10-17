Неякісний російський бензин - китайська компанія Geely скаржиться на бензин із РФ

Автозаправка з російським бензином. Фото: росЗМІ

Один із найбільших китайських автовиробників звинуватив у проблемах із двигунами на його автомобілях російський бензин. За інформацією китайської сторони, бензин із Росії значно нижчої якості, ніж навіть у КНР.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Російський бензин проти китайських автівок

Російський бензин, крім того, що зник на автозаправках багатьох регіонів країни-агресора, ще й почав створювати проблеми водіям під час використання.

Так, відомий китайський автовиробник Geely Motors заявив, що бензин виробництва Російської Федерації негативно впливає на автомобілі.

Так, у Geely Motors наголосили на тому, що через використання російського пального двигуни на їхніх автівках почали ламатися.

Китайці пояснили, що не так із російським бензином

Росіяни запевняють, що їхній бензин відповідає усім внутрішньоросійським стандартам.

Але, як пояснили у китайській автомобільній компанії, рівень оксидантів (речовин, які є побічним продуктом переробки нафти) у російському бензині значно вищий, ніж у пальному виробництва КНР.

Китайцям довелося оновлювати програмне забезпечення, яке керує роботою двигуна, на одній із моделей концерну, Geely Monjaro.

Крім того, з цими проблемами зіткнулися власники двох інших моделей, Geely Tugella і Geely Coolray.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Росія зібралася завозити бензин з інших країн, бо свого уже не вистачає.

Додамо, ми повідомляли про те, що на заправках у деяких регіонах Росії уже навіть в каністри не наливають бензин.