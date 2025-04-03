Потеря документов на квартиру — как быстро их восстановить в Украине в 2025 году

Женщина с документам. Фото: Unsplash

В условиях нестабильности и военных действий потеря документов на недвижимость — это, к сожалению, не редкость. Однако не стоит паниковать — даже если ваши бумаги исчезли, уничтожены или их украли, право собственности на ваше имущество остается за вами. Главное — знать, как правильно действовать, чтобы восстановить утраченные документы.

Восстановление документов возможно, и дубликат имеет такую же юридическую силу, как и оригинал, отмечают эксперты Telegram-канала "Ты же юрист".

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У нотариуса

Если документы оформлял нотариус, он может выдать дубликат. Это касается:

договора купли-продажи,

договора дарения,

договора мены,

свидетельства о наследстве.

Если вы не помните, кто оформлял сделку, можно заказать платную справку на сайте Минюста, которая содержит данные о нотариусе и дату регистрации.

Если нотариус прекратил деятельность, обращайтесь в нотариальный архив. Там хранятся документы нотариусов, которые больше не работают.

В Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ)

ЦПАУ помогает бесплатно получить дубликат свидетельства о праве собственности. Для этого нужно:

подать заявление от всех совладельцев;

предоставить копии паспортов;

получить справку из полиции об утрате документа;

опубликовать объявление об утере в печатных изданиях.

ЦПАУ также могут выдавать дубликаты свидетельства о приватизации.

Важный нюанс: дата выдачи документа

Процедура восстановления документов зависит от того, когда именно они были выданы: до 1 января 2013 года или после. Это связано с изменениями в законодательстве, уточняет юрист Александра Щербина.

Если документ выдан после 2013 года, информация о нем сохраняется в Государственном реестре прав. В таком случае восстанавливать свидетельство о праве собственности не нужно.

Особенно важно отметить, что нет необходимости восстанавливать свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, выданные в период с 2013 по 2015 годы.

Если же сведений о вещных правах на недвижимое имущество в информационных системах нет, нужно придерживаться общего порядка восстановления утраченных или поврежденных документов (дубликат утраченного документа может выдать орган, который его выдал).

Если же сведений о вещных правах на недвижимое имущество в информационных системах нет, нужно придерживаться общего порядка восстановления утраченных или поврежденных документов (дубликат утраченного документа можно взять в органе, который его выдал).

Что делать, если вам отказали в восстановлении документа

Если нотариус, ЦНАП или другие органы отказали в выдаче дубликата, обращайтесь в суд. Для этого необходимо:

получить письменный отказ от нотариуса или другого органа, который выдает документы;

составить исковое заявление в суд, приложив к нему отказ.

Суд может помочь в восстановлении ваших прав, особенно если нотариус или орган местного самоуправления находится на временно оккупированной территории, или архивы уничтожены.

Какие исковые заявления можно подать в суд:

заявление о признании права собственности на имущество;

заявление об устранении препятствий в осуществлении права собственности путем истребования правоустанавливающих документов;

заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения;

заявление об установлении юридического факта владения объектом недвижимого имущества на праве частной собственности.

Если вы потеряли решение суда, которое подтверждало ваше право собственности, обратитесь в суд первой инстанции с просьбой выдать его повторно.

Как сообщалось, оформление права собственности на квартиру — это важный шаг для подтверждения вашего статуса владельца. Этот процесс регулируется законодательством Украины и предусматривает внесение соответствующих данных в Государственный реестр имущественных прав. Это официально закрепляет ваши права на недвижимость.

Отметим, подписание соглашения о купле-продаже квартиры — это только начало. Чтобы стать полноправным владельцем, необходимо решить ряд юридических и организационных вопросов. Несвоевременное урегулирование этих вопросов может привести к потере денег, времени и даже права собственности на недвижимость.