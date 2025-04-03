Втрата документів на квартиру — як швидко їх відновити в Україні у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Unsplash

В умовах нестабільності та воєнних дій втрата документів на нерухомість — це, на жаль, не рідкість. Проте не варто панікувати — навіть якщо ваші папери зникли, знищені чи їх вкрали, право власності на ваше майно залишається за вами. Головне — знати, як правильно діяти, щоб відновити втрачені документи.

Відновлення документів можливе, і дублікат має таку ж юридичну силу, як і оригінал, наголошують експерти Telegram-каналу "Ти ж юрист".

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Де отримати дублікати правовстановлюючих документів

У нотаріуса

Якщо документи оформлював нотаріус, він може видати дублікат. Це стосується:

договору купівлі-продажу,

договору дарування,

договору міни,

свідоцтва про спадщину.

Якщо ви не пам’ятаєте, хто оформлював угоду, можна замовити платну довідку на сайті Мін’юсту, яка містить дані про нотаріуса та дату реєстрації.

Якщо нотаріус припинив діяльність, звертайтеся до нотаріального архіву. Там зберігаються документи нотаріусів, які більше не працюють.

У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)

ЦНАП допомагає безкоштовно отримати дублікат свідоцтва про право власності. Для цього потрібно:

подати заяву від усіх співвласників;

надати копії паспортів;

отримати довідку з поліції про втрату документа;

опублікувати оголошення про втрату в друкованих виданнях.

ЦНАПи також можуть видавати дублікати свідоцтва про приватизацію.

Важливий нюанс: дата видачі документа

Процедура відновлення документів залежить від того, коли саме вони були видані: до 1 січня 2013 року чи після. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, уточнює юристка Олександра Щербина.

Якщо документ видано після 2013 року, інформація про нього зберігається в Державному реєстрі прав. У такому випадку відновлювати свідоцтво про право власності не потрібно.

Особливо важливо зазначити, що немає необхідності відновлювати свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видані в період з 2013 по 2015 роки.

Якщо ж відомостей про речові права на нерухоме майно в інформаційних системах немає, потрібно дотримуватися загального порядку відновлення втрачених чи пошкоджених документів (дублікат втраченого документа може видати орган, який його видав).

Якщо ж відомостей про речові права на нерухоме майно в інформаційних системах немає, потрібно дотримуватися загального порядку відновлення втрачених чи пошкоджених документів (дублікат втраченого документа можна взяти в органі, який його видав).

Що робити, якщо вам відмовили у відновленні документа

Якщо нотаріус, ЦНАП чи інші органи відмовили у видачі дубліката, звертайтеся до суду. Для цього необхідно:

отримати письмову відмову від нотаріуса або іншого органу, який видає документи;

скласти позовну заяву до суду, додавши до неї відмову.

Суд може допомогти у відновленні ваших прав, особливо якщо нотаріус або орган місцевого самоврядування знаходиться на тимчасово окупованій території, або архіви знищені.

Які позовні заяви можна подати до суду:

заява про визнання права власності на майно;

заява про усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом витребування правовстановлюючих документів;

заява про витребування майна з чужого незаконного володіння;

заява про встановлення юридичного факту володіння об'єктом нерухомого майна на праві приватної власності.

Якщо ви втратили рішення суду, яке підтверджувало ваше право власності, зверніться до суду першої інстанції з проханням видати його повторно.

Як повідомлялось, оформлення права власності на квартиру — це важливий крок для підтвердження вашого статусу власника. Цей процес регулюється законодавством України і передбачає внесення відповідних даних до Державного реєстру майнових прав. Це офіційно закріплює ваші права на нерухомість.

Зазначимо, підписання угоди про купівлю-продаж квартири — це лише початок. Щоб стати повноправним власником, необхідно вирішити низку юридичних та організаційних питань. Несвоєчасне врегулювання цих питань може призвести до втрати грошей, часу та навіть права власності на нерухомість.