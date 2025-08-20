Изменение места регистрации через Дію в августе — полная процедура и необходимые документы

Приложение Дія. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Изменение места регистрации, или так называемая прописка, — это важная административная процедура, которая нужна при переезде, смене жилья или других жизненных обстоятельствах. Благодаря приложению и порталу "Дія" этот процесс стал значительно проще, быстрее и удобнее. Больше не нужно стоять в очередях в ЦПАУ или собирать кучу бумаг — все можно сделать онлайн за несколько минут.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как изменить место жительства через Дію, какие документы нужны и какие особенности для разных категорий граждан.

Как изменить место регистрации через Дію

Смена места регистрации через Дію доступна для украинцев, которые имеют ID-карту или загранпаспорт в приложении, а также налоговый номер (РНУКПП). Услуга работает как в мобильном приложении, так и на портале "Дія".

Вот пошаговая инструкция:

Авторизуйтесь в Дії. Загрузите приложение Дія (доступно для Android и iOS) или зайдите на портал. Войдите, используя BankID или электронную подпись. Выберите услугу. В разделе "Услуги" найдите "Изменение места регистрации". Укажите, меняете ли вы место жительства для себя или для ребенка до 14 лет. Проверьте данные. Действие автоматически подтянет ваши данные из реестров. Убедитесь, что информация о текущем месте жительства правильная. Укажите новый адрес. Выберите адрес, по которому хотите зарегистрироваться. Если жилье не ваше, нужно получить согласие владельца через Дія.Підпис (он должен подтвердить запрос в течение 24 часов). Оплатите админсбор. Стоимость зависит от срока: 45,42 грн, если обратились в течение 30 дней после снятия с предыдущего места, или 75,70 грн, если позже. Подпишите заявление. Используйте Дія.Підпис или квалифицированную электронную подпись (КЭП). Заявление автоматически отправляется в орган регистрации. Ожидайте результат. Заявление рассматривают в течение 1 рабочего дня. Решение поступит на вашу электронную почту, а новое место жительства обновится в цифровых документах в Дії.

Если объект недвижимости зарегистрирован до 2013 года, его может не быть в Реестре недвижимости. В таком случае обратитесь в ЦПАУ для внесения данных.

Изменение места жительства для ребенка

Регистрация места жительства ребенка до 14 лет осуществляется по заявлению родителей или одного из них. Ребенок может быть зарегистрирован только по адресу одного из родителей, а жилье не должно быть в ипотеке.

Процедура похожа на смену для взрослых:

В Действия выберите "Изменение места жительства" для ребенка. Загрузите свидетельство о рождении или укажите его серию и номер. Выберите адрес одного из родителей. Если жилье принадлежит другому лицу, владелец должен подтвердить запрос через Дія.Підпис. Оплатите админсбор (45,42 или 75,70 грн) и подпишите заявление.

Для детей от 14 лет заявление подаётся самостоятельно, но нужно согласие родителей. Если родители в разводе и не могут договориться, место жительства ребёнка определяется судом.

Изменение регистрации для военнообязанных

Для военнообязанных процедура усложнена из-за военного положения. С 24 февраля 2022 года такие лица не могут сменить место жительства без разрешения ТЦК.

Алгоритм действий:

Обратитесь в ТЦК по предыдущему месту жительства и получите разрешение на смену адреса (рассмотрение до 7 дней). Снимитесь с воинского учета в ТЦК. Обратитесь в ЦПАУ или через Дію для снятия с предыдущего места жительства. В течение 7 дней после прибытия на новое место жительства станьте на учет в ТЦК по новому адресу. Подайте заявление на регистрацию нового места жительства через Дію или ЦПАУ.

Отметим, что невыполнение требований по уведомлению ТЦК может привести к штрафу.

Изменение прописки для ВПЛ

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) меняют место жительства по стандартной процедуре, но после регистрации нужно обновить адрес в реестре ВПЛ, чтобы не потерять выплаты и льготы. Это можно сделать через ЦПАУ или органы соцзащиты.

Необходимые документы для изменения регистрации

Для смены места жительства через Дію обычно достаточно цифровых документов (ID-карта, загранпаспорт, РНОКПП). Если вы подаете заявление офлайн через ЦПАУ, могут понадобиться:

паспорт или ID-карта;

свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);

документ, подтверждающий право собственности на жилье, или согласие собственника;

военно-учетный документ (для военнообязанных);

справка об уплате админсбора.

Иностранцы и лица без гражданства дополнительно подают вид на жительство и перевод паспортного документа.

Как сообщалось, регистрация места жительства является необходимым условием для доступа к государственным услугам, банковским продуктам и официальным процедурам. Законодательство Украины четко определяет, что для прописки в доме обязательно требуется согласие его владельца.

Также владелец жилья получил право выписать зарегистрированного человека без его согласия, что упростило процедуру снятия с регистрации. Несмотря на это, закон все же защищает отдельные категории граждан, которых невозможно снять с учета без соблюдения определенных условий.