Кого не можна зняти з реєстрації місця проживання — нюанси та правила 2025

Після ухвалення постанови Кабміну №265, процедура зняття людини з реєстрації місця проживання змінилася. Власник житла тепер може ініціювати зняття людини з обліку навіть без її згоди або участі. Проте закон залишив низку категорій осіб, яких виписати без відповідних умов не можна.

Ці зміни дали змогу власникам житла в певних випадках знімати з реєстрації осіб без їхнього повідомлення чи судового рішення, підкреслює юристка Тетяна Даниленко у коментарі "РБК-Україна".

"Зараз власник нерухомості може виписати з квартири чи будинку осіб, які не вписані у документи про право власності без їхньої згоди та рішення суду", — зазначає вона.

Хто захищений від зняття з реєстрації

Закон чітко визначає категорії осіб, яких не можна виписати з житла без їхньої згоди чи за спрощеним порядком.

Власники або співвласники житла

Власника чи співвласника квартири чи будинку не можна зняти з реєстрації без його згоди. Це стосується як одноосібних власників, так і тих, хто володіє часткою нерухомості.

Неповнолітні діти

Власник не може виписати власних дітей чи інших неповнолітніх без згоди їхніх батьків або законних представників.

"Неповнолітню дитину можна виписати, якщо власник житла подасть заяву про зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини чи одного з них", — наголошує Даниленко.

У такому разі дитина знімається з реєстрації разом із батьками.

Діти-сироти та особи під опікою

Зняття з реєстрації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, можливе лише за погодженням з органами опіки та піклування.

Обмежено дієздатні або недієздатні особи

Заява про зняття таких осіб із місця проживання подається одним із батьків чи законних представників за згодою іншого.

Ці обмеження створені, щоб захистити права вразливих категорій громадян і запобігти зловживанням з боку власників житла, підкреслює юристка.

Особливості зняття дітей з реєстрації

Процедура зняття з реєстрації неповнолітніх дітей має свої нюанси. Наприклад, для дітей віком до 14 років заяву подають батьки або законні представники за взаємною згодою.

Для дітей від 14 до 18 років зняття можливе за згодою батьків, але є виняток: якщо підліток є здобувачем освіти та зареєстрований у гуртожитку, згода батьків не потрібна.

Обмеження для нових власників

Не всі власники мають однакові права щодо зняття з реєстрації. Законодавство встановлює чіткі межі: лише той власник, який первинно володів житлом, може ініціювати зняття з реєстрації осіб, які не є власниками.

Наприклад, якщо квартира перейшла у спадок, новий власник не може просто так виписати осіб, які були зареєстровані раніше.

"Тобто новий власник квартири, який отримав житло, наприклад, у спадок, не може зняти з реєстрації людину, яка вже була в ній зареєстрована до цього", — пояснює Даниленко.

Співвласники та їхня згода

Якщо житло належить кільком співвласникам, зняття з реєстрації стає ще складнішим. Заява про зняття особи з місця проживання, подана одним зі співвласників, потребує згоди всіх інших співвласників.

Ця згода може бути надана особисто або через представника. Без такої згоди процедура неможлива, що захищає права всіх, хто має частку в нерухомості.

Як повідомлялось, якщо колишній член сім'ї не бажає виселятися та зніматися з реєстрації, власник житла може звернутися до суду. Ця процедура вимагає врахування всіх юридичних тонкощів, щоб усе відбулося згідно із законодавством.

Також зазначимо, що прописка не дає автоматичного права на частину нерухомості після смерті власника. Багато хто помилково вважає, що реєстрація місця проживання є підставою для спадкування, але це не так. Проте, сам факт реєстрації може впливати на порядок прийняття спадщини.