Як виписати з квартири колишнього члена сім’ї — практика та процедура

Чоловік з документами. Фото: Freepik

В Україні питання виселення та зняття з реєстрації місця проживання колишнього члена сім’ї є актуальним для багатьох власників житла. Ця процедура, хоча й можлива, потребує чіткого дотримання законодавства та врахування низки юридичних нюансів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як виписати з квартири людину, яка втратила статус члена сім’ї, які правові підстави для цього існують і які кроки необхідно виконати.

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Хто вважається колишнім членом сім’ї

Згідно з Цивільним кодексом України, членами сім’ї власника житла вважаються люди, які проживають разом із ним, ведуть спільне господарство та пов’язані родинними чи подружніми стосунками.

Проте після розлучення чи припинення спільного проживання людина може втратити цей статус. Наприклад, якщо колишній чоловік або дружина більше не проживає в квартирі та не бере участі в її утриманні, вона визнається колишнім членом сім’ї.

"Досить поширеною є ситуація, коли подружжя проживало у квартирі, яка належить одному з них на праві приватної власності, а після розлучення постає питання виселення та зняття з реєстрації місця проживання людини, якій це житло не належить", — пояснює адвокатка Ірена Найда.

Це визначення є ключовим для початку процедури виселення чи зняття з реєстрації, адже саме втрата статусу члена сім’ї дає правові підстави для подальших дій.

Виселення колишнього члена сім’ї в Україні 2025

Процедура виселення чи зняття з реєстрації в Україні регулюється Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання". Якщо людина не проживає в квартирі понад шість місяців без поважних причин або не бере участі в оплаті житлово-комунальних послуг, власник має право ініціювати її зняття з реєстрації.

Для цього можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або скористатися порталом "Дія" для подання заяви про зняття з реєстрації. Однак, якщо людина не погоджується добровільно виписатися, потрібне звернення до суду.

Судовий розгляд є обов’язковим для примусового виселення, адже лише суд може визнати людину такою, що втратила право користування житлом.

Як виписати з квартири через суд

Процедура примусового виселення чітко структурована та складається з кількох етапів.

Подання позову до суду

Власник житла або його представник готує позовну заяву про визнання людини такою, що втратила право користування житловим приміщенням. У позові необхідно вказати підстави, наприклад, припинення спільного проживання чи неучасть в утриманні житла.

Судовий розгляд

Суд аналізує докази, які підтверджують, що людина більше не є членом сім’ї власника. Це може бути відсутність оплати комунальних послуг, свідчення про припинення спільного побуту чи факт проживання людини за іншою адресою. Суд також враховує інтереси неповнолітніх дітей, якщо вони залучені до справи.

Отримання рішення суду

Якщо позов задоволено, суд видає рішення, згідно з яким людина втрачає право проживання в квартирі. На підставі цього рішення можна звернутися до виконавчої служби для примусового виселення, якщо людина не виконує рішення добровільно.

Терміни примусового виселення

Після отримання позитивного судового рішення, людині надається термін для добровільного виїзду — зазвичай це 7-10 днів. Якщо цього не відбувається, виконавець відкриває провадження.

Процедура передбачає:

офіційне попередження;

штраф за невиконання рішення;

примусове виселення.

Загалом процедура може зайняти від 10 до 20 днів після відкриття виконавчого провадження. Остаточний строк залежить від конкретного судового рішення.

Якщо колишній не хоче йти з квартири

Ситуація ускладнюється, якщо колишній член сім’ї продовжує проживати в квартирі та відмовляється її залишити. У таких випадках власник має право звернутися до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні майном.

"Остання судова практика зазначає, що власник має права вимагати усунення перешкод. Верховний Суд України у постанові від 24 січня 2019 року у справі № 757/7180/15-ц вказав, що виселення людини з житла без надання іншого житлового приміщення можливе за умов, що таке втручання у право людини на повагу до житла передбачене законом", — каже Найда.

Це означає, що навіть якщо людина фізично перебуває в квартирі, суд може зобов’язати її покинути житло, якщо вона втратила право на нього.

Особливості виселення з урахуванням дітей

Якщо в справі задіяні неповнолітні діти, суд враховує їхні інтереси. Наприклад, якщо колишній член сім’ї є одним із батьків дитини, яка проживає в квартирі, виселення може бути ускладненим.

Суд може вимагати додаткових доказів того, що виселення не порушить права дитини. У таких випадках власнику варто залучити кваліфікованого адвоката, щоб правильно сформулювати позов і зібрати необхідні докази.

Поради власникам житла

Щоб успішно виписати з квартири колишнього члена сім’ї, адвокатка радить:

Зібрати докази припинення спільного проживання (наприклад, квитанції про оплату комунальних послуг лише власником). Звернутися до ЦНАПу або Дії для спроби зняття з реєстрації без суду. У разі відмови подати позов до суду, чітко обґрунтувавши свою позицію. Залучити юриста для складних справ, особливо якщо є діти чи людина відмовляється покидати житло.

Як повідомлялось, питання автоматичного зняття з реєстрації місця проживання в Україні набуло гостроти через воєнний стан, розвиток цифрових послуг та активну внутрішню міграцію. Тепер, навіть без вашої участі, ви можете втратити прописку, якщо для цього є законні підстави.

Також зазначимо, що реєстрація місця проживання не дає права власності на житло. Це виключно адміністративна процедура, що підтверджує факт проживання людини за певною адресою, але не пов'язана з правом власності.