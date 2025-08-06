Как выписать из квартиры бывшего члена семьи — практика и процедура

Мужчина с документами. Фото: Freepik

В Украине вопрос выселения и снятия с регистрации места жительства бывшего члена семьи является актуальным для многих владельцев жилья. Эта процедура, хотя и возможна, требует четкого соблюдения законодательства и учета ряда юридических нюансов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как выписать из квартиры человека, который потерял статус члена семьи, какие правовые основания для этого существуют и какие шаги необходимо выполнить.

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Кто считается бывшим членом семьи

Согласно Гражданскому кодексу Украины, членами семьи собственника жилья считаются люди, которые проживают вместе с ним, ведут совместное хозяйство и связаны родственными или супружескими отношениями.

Однако после развода или прекращения совместного проживания человек может потерять этот статус. Например, если бывший муж или жена больше не проживает в квартире и не участвует в ее содержании, он признается бывшим членом семьи.

"Достаточно распространенной является ситуация, когда супруги проживало в квартире, которая принадлежит одному из них на праве частной собственности, а после развода возникает вопрос выселения и снятия с регистрации места жительства человека, которому это жилье не принадлежит", — объясняет адвокат Ирэна Найда.

Это определение является ключевым для начала процедуры выселения или снятия с регистрации, ведь именно потеря статуса члена семьи дает правовые основания для дальнейших действий.

Выселение бывшего члена семьи в Украине 2025

Процедура выселения или снятия с регистрации в Украине регулируется Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства". Если человек не проживает в квартире более шести месяцев без уважительных причин или не участвует в оплате жилищно-коммунальных услуг, владелец имеет право инициировать его снятие с регистрации.

Для этого можно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или воспользоваться порталом "Дія" для подачи заявления о снятии с регистрации. Однако, если человек не соглашается добровольно выписаться, требуется обращение в суд.

Судебное разбирательство является обязательным для принудительного выселения, ведь только суд может признать человека утратившим право пользования жильем.

Как выписать из квартиры через суд

Процедура принудительного выселения четко структурирована и состоит из нескольких этапов.

Подача иска в суд

Собственник жилья или его представитель готовит исковое заявление о признании человека утратившим право пользования жилым помещением. В иске необходимо указать основания, например, прекращение совместного проживания или неучастие в содержании жилья.

Судебное разбирательство

Суд анализирует доказательства, подтверждающие, что человек больше не является членом семьи собственника. Это может быть отсутствие оплаты коммунальных услуг, свидетельство о прекращении совместного быта или факт проживания человека по другому адресу. Суд также учитывает интересы несовершеннолетних детей, если они привлечены к делу.

Получение решения суда

Если иск удовлетворен, суд выдает решение, согласно которому человек теряет право проживания в квартире. На основании этого решения можно обратиться в исполнительную службу для принудительного выселения, если человек не выполняет решение добровольно.

Сроки принудительного выселения

После получения положительного судебного решения, человеку предоставляется срок для добровольного выезда — обычно это 7-10 дней. Если этого не происходит, исполнитель открывает производство.

Процедура предусматривает:

официальное предупреждение;

штраф за невыполнение решения;

принудительное выселение.

В целом процедура может занять от 10 до 20 дней после открытия исполнительного производства. Окончательный срок зависит от конкретного судебного решения.

Если бывший не хочет уходить из квартиры

Ситуация осложняется, если бывший член семьи продолжает проживать в квартире и отказывается ее покинуть. В таких случаях собственник имеет право обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании имуществом.

"Последняя судебная практика отмечает, что владелец имеет права требовать устранения препятствий. Верховный Суд Украины в постановлении от 24 января 2019 года по делу № 757/7180/15-ц указал, что выселение человека из жилья без предоставления другого жилого помещения возможно при условии, что такое вмешательство в право человека на уважение жилья предусмотрено законом", — говорит Найда.

Это означает, что даже если человек физически находится в квартире, суд может обязать его покинуть жилье, если он потерял право на него.

Особенности выселения с учетом детей

Если в деле задействованы несовершеннолетние дети, суд учитывает их интересы. Например, если бывший член семьи является одним из родителей ребенка, который проживает в квартире, выселение может быть затруднено.

Суд может потребовать дополнительных доказательств того, что выселение не нарушит права ребенка. В таких случаях собственнику стоит привлечь квалифицированного адвоката, чтобы правильно сформулировать иск и собрать необходимые доказательства.

Советы собственникам жилья

Чтобы успешно выписать из квартиры бывшего члена семьи, адвокат советует:

Собрать доказательства прекращения совместного проживания (например, квитанции об оплате коммунальных услуг только владельцем). Обратиться в ЦПАУ или Дію для попытки снятия с регистрации без суда. В случае отказа подать иск в суд, четко обосновав свою позицию. Привлечь юриста для сложных дел, особенно если есть дети или человек отказывается покидать жилье.

Как сообщалось, вопрос автоматического снятия с регистрации места жительства в Украине приобрел остроту из-за военного положения, развития цифровых услуг и активной внутренней миграции. Теперь, даже без вашего участия, вы можете потерять прописку, если для этого есть законные основания.

Также отметим, что регистрация места жительства не дает права собственности на жилье. Это исключительно административная процедура, подтверждающая факт проживания человека по определенному адресу, но не связана с правом собственности.