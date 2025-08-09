Кого нельзя снять с регистрации места жительства — нюансы и правила 2025

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

После принятия постановления Кабмина №265, процедура снятия человека с регистрации места жительства изменилась. Владелец жилья теперь может инициировать снятие человека с учета даже без его согласия или участия. Однако закон оставил ряд категорий лиц, которых выписать без соответствующих условий нельзя.

Эти изменения позволили владельцам жилья в определенных случаях снимать с регистрации людей без их уведомления или судебного решения, подчеркивает юрист Татьяна Даниленко в комментарии "РБК-Украина".

"Сейчас владелец недвижимости может выписать из квартиры или дома людей, которые не вписаны в документы о праве собственности без их согласия и решения суда", — отмечает она.

Кто защищен от снятия с регистрации

Закон четко определяет категории людей, которых нельзя выписать из жилья без их согласия или по упрощенному порядку.

Собственники или совладельцы жилья

Владельца или совладельца квартиры или дома нельзя снять с регистрации без его согласия. Это касается как единоличных владельцев, так и тех, кто владеет долей недвижимости.

Несовершеннолетние дети

Владелец не может выписать собственных детей или других несовершеннолетних без согласия их родителей или законных представителей.

"Несовершеннолетнего ребенка можно выписать, если владелец жилья подаст заявление о снятии с задекларированного или зарегистрированного места жительства родителей или других законных представителей ребенка или одного из них", — отмечает Даниленко.

В таком случае ребенок снимается с регистрации вместе с родителями.

Дети-сироты и люди под опекой

Снятие с регистрации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, или людей, над которыми установлена опека или попечительство, возможно только по согласованию с органами опеки и попечительства.

Ограниченно дееспособные или недееспособные

Заявление о снятии таких людей с места жительства подается одним из родителей или законных представителей с согласия другого.

Эти ограничения созданы, чтобы защитить права уязвимых категорий граждан и предотвратить злоупотребления со стороны собственников жилья, подчеркивает юрист.

Особенности снятия детей с регистрации

Процедура снятия с регистрации несовершеннолетних детей имеет свои нюансы. Например, для детей в возрасте до 14 лет заявление подают родители или законные представители по взаимному согласию.

Для детей от 14 до 18 лет снятие возможно с согласия родителей, но есть исключение: если подросток является соискателем образования и зарегистрирован в общежитии, согласие родителей не требуется.

Ограничения для новых владельцев

Не все владельцы имеют одинаковые права по снятию с регистрации. Законодательство устанавливает четкие границы: только тот владелец, который первично владел жильем, может инициировать снятие с регистрации людей, которые не являются владельцами.

Например, если квартира перешла по наследству, новый владелец не может просто так выписать людей, которые были зарегистрированы ранее.

"То есть новый владелец квартиры, который получил жилье, например, в наследство, не может снять с регистрации человека, который уже был в ней зарегистрирован до этого", — объясняет Даниленко.

Совладельцы и их согласие

Если жилье принадлежит нескольким совладельцам, снятие с регистрации становится еще сложнее. Заявление о снятии лица с места жительства, поданное одним из совладельцев, требует согласия всех других совладельцев.

Это согласие может быть предоставлено лично или через представителя. Без такого согласия процедура невозможна, что защищает права всех, кто имеет долю в недвижимости.

Как сообщалось, если бывший член семьи не желает выселяться и сниматься с регистрации, владелец жилья может обратиться в суд. Эта процедура требует учета всех юридических тонкостей, чтобы все произошло согласно законодательству.

Также отметим, что прописка не дает автоматического права на часть недвижимости после смерти владельца. Многие ошибочно считают, что регистрация места жительства является основанием для наследования, но это не так. Тем не менее, сам факт регистрации может влиять на порядок принятия наследства.