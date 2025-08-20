Зміна місця реєстрації через Дію у серпні — повна процедура та необхідні документи

Застосунок Дія. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Зміна місця реєстрації, або так звана прописка, — це важлива адміністративна процедура, яка потрібна при переїзді, зміні житла чи інших життєвих обставинах. Завдяки застосунку та порталу "Дія" цей процес став значно простішим, швидшим і зручнішим. Більше не потрібно стояти в чергах у ЦНАПі чи збирати купу паперів — усе можна зробити онлайн за кілька хвилин.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як змінити місце проживання через Дію, які документи потрібні та які особливості для різних категорій громадян .

Як змінити місце реєстрації через Дію

Зміна місця реєстрації через Дію доступна для українців, які мають ID-картку або закордонний паспорт у застосунку, а також податковий номер (РНОКПП). Послуга працює як у мобільному застосунку, так і на порталі "Дія".

Ось покрокова інструкція:

Авторизуйтесь у Дії. Завантажте застосунок Дія (доступний для Android та iOS) або зайдіть на портал. Увійдіть, використовуючи BankID або електронний підпис. Оберіть послугу. У розділі "Послуги" знайдіть "Зміна місця реєстрації". Вкажіть, чи змінюєте ви місце проживання для себе чи для дитини до 14 років. Перевірте дані. Дія автоматично підтягне ваші дані з реєстрів. Переконайтеся, що інформація про поточне місце проживання правильна. Вкажіть нову адресу. Виберіть адресу, за якою хочете зареєструватися. Якщо житло не ваше, потрібно отримати згоду власника через Дія.Підпис (він має підтвердити запит протягом 24 годин). Сплатіть адмінзбір. Вартість залежить від терміну: 45,42 грн, якщо звернулися протягом 30 днів після зняття з попереднього місця, або 75,70 грн, якщо пізніше. Підпишіть заяву. Використовуйте Дія.Підпис або кваліфікований електронний підпис (КЕП). Заява автоматично надсилається до органу реєстрації. Очікуйте результат. Заяву розглядають протягом 1 робочого дня. Рішення надійде на вашу електронну пошту, а нове місце проживання оновиться в цифрових документах у Дії.

Якщо об’єкт нерухомості зареєстрований до 2013 року, його може не бути в Реєстрі нерухомості. У такому разі зверніться до ЦНАПу для внесення даних.

Зміна місця проживання для дитини

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років здійснюється за заявою батьків або одного з них. Дитина може бути зареєстрована лише за адресою одного з батьків, а житло не має бути в іпотеці.

Процедура схожа на зміну для дорослих:

У Дії оберіть "Зміна місця проживання" для дитини. Завантажте свідоцтво про народження або вкажіть його серію та номер. Виберіть адресу одного з батьків. Якщо житло належить іншій особі, власник має підтвердити запит через Дія.Підпис. Сплатіть адмінзбір (45,42 або 75,70 грн) і підпишіть заяву.

Для дітей від 14 років заява подається самостійно, але потрібна згода батьків. Якщо батьки розлучені й не можуть домовитися, місце проживання дитини визначається судом.

Зміна реєстрації для військовозобов’язаних

Для військовозобов’язаних процедура ускладнена через воєнний стан. З 24 лютого 2022 року такі особи не можуть змінити місце проживання без дозволу ТЦК.

Алгоритм дій:

Зверніться до ТЦК за попереднім місцем проживання та отримайте дозвіл на зміну адреси (розгляд до 7 днів). Зніміться з військового обліку в ТЦК. Зверніться до ЦНАПу або через Дію для зняття з попереднього місця проживання. Протягом 7 днів після прибуття на нове місце проживання станьте на облік у ТЦК за новою адресою. Подайте заяву на реєстрацію нового місця проживання через Дію або ЦНАП.

Зазначимо, що невиконання вимог щодо повідомлення ТЦК може призвести до штрафу.

Зміна прописки для ВПО

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) змінюють місце проживання за стандартною процедурою, але після реєстрації потрібно оновити адресу в реєстрі ВПО, щоб не втратити виплати та пільги. Це можна зробити через ЦНАП або органи соцзахисту.

Необхідні документи для зміни реєстрації

Для зміни місця проживання через Дію зазвичай достатньо цифрових документів (ID-картка, закордонний паспорт, РНОКПП). Якщо ви подаєте заяву офлайн через ЦНАП, можуть знадобитися:

паспорт або ID-картка;

свідоцтво про народження (для дітей до 14 років);

документ, що підтверджує право власності на житло, або згода власника;

військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних);

довідка про сплату адмінзбору.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають посвідку на проживання та переклад паспортного документа.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання є необхідною умовою для доступу до державних послуг, банківських продуктів і офіційних процедур. Законодавство України чітко визначає, що для прописки в будинку обов'язково потрібна згода його власника.

