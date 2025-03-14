Сможет ли молодежь купить жилье: финансовые реалии 2025 года в Украине

Молодые люди держат ключи. Фото: Freepik

Мечта о собственном жилье остается одной из самых желанных для молодых украинцев. Но реальность довольно сурова: низкие доходы, высокие цены и экономическая нестабильность делают эту цель сложной. В то же время многие ищут альтернативные варианты: ипотеку, инвестирование или даже покупку квартиры за рубежом.

Результаты исследования OLX Недвижимость показывают, что только 21% молодежи живет в собственном отдельном жилье, тогда как большинство вынуждено арендовать или жить с родителями.

Читайте также:

Финансовые реалии: сколько зарабатывают молодые украинцы

По данным опроса, треть респондентов (36%) зарабатывает не более 15 000 грн в месяц. Еще 33% имеют доход от 15 000 до 30 000 грн. Заработки свыше 30 000 грн имеют лишь 31% молодых украинцев, причем только 15% могут похвастаться доходом выше 50 000 грн.

Также есть значительная доля молодежи, которая пока не работает: 22% — студенты, 30% — домохозяйки или женщины в декрете, а 41% находятся в поиске работы. Это еще больше уменьшает финансовую состоятельность молодых людей в вопросе покупки собственного жилья.

Планы по жилью: покупать или арендовать

Только 21% опрошенных уверены, что купят жилье в ближайшие 5 лет, еще 19% допускают такую возможность. Однако большинство, 37%, не имеют таких планов или сомневаются в их реализации.

Самый популярный выбор среди тех, кто планирует покупку, — это квартира (55%). Частный дом интересует 37% молодых людей, а еще 6% рассматривают вариант коттеджа или таунхауса.

Драйверы для покупки недвижимости. Графика: OLX

Сколько готовы потратить на недвижимость

Основной финансовый барьер — это высокая цена. Большинство молодежи не готово потратить более 60 000 долларов на покупку жилья. В частности:

45% рассчитывают на сумму до 30 000 долл;

34% — на сумму от 30 000 до 60 000 долл;

только 21% рассматривают варианты дороже 60 000 долл.

Помогут ли кредиты

Одним из вариантов приобретения жилья для молодежи является программа "єОселя". Воспользоваться ею планируют 30% респондентов, еще 34% пока не определились, а 32% категорически не хотят брать кредиты.

Меньше всего сторонников єОсели среди молодежи 18-24 лет — всего 23%, тогда как в этой группе больше всего тех, кто хочет покупать без кредитов (38%).

Почему молодежь хочет купить жилье

Главными мотивами для приобретения жилья являются:

желание иметь собственное пространство и независимость — 76%;

создание семьи или улучшение условий для нее — 53%;

инвестиционная привлекательность — 28%.

Главные препятствия на пути к собственному жилью

Несмотря на желание иметь собственное жилье, молодежь сталкивается с рядом препятствий:

высокие цены на недвижимость — 68%;

низкий уровень доходов и отсутствие сбережений — 66%;

война и связанные с ней риски — третий по важности фактор.

Чем моложе человек, тем больше он учитывает высокие цены и недостаточный уровень дохода как главные барьеры для покупки.

Препятствия для покупки жилья. Графика: OLX

Молодежь и недвижимость в будущем

Большинство (56%) украинской молодежи убеждено, что цены на недвижимость в ближайшие 5 лет будут только расти, а покупка станет еще менее доступной. В то же время 31% респондентов считают, что аренда жилья будет становиться популярной, как это происходит в странах Западной Европы.

Только 12% опрошенных серьезно рассматривают вариант покупки жилья за рубежом, тогда как 59% не имеют таких планов.

Ожидания молодежи от рынка недвижимости. Графика: OLX

Ранее мы рассказывали, какие документы должен получить покупатель после заключения сделки купли-продажи квартиры. Военное положение, усиленные меры безопасности и цифровизация сделали процедуру более прозрачной, но и более регулируемой. Теперь каждая бумага имеет особое значение, поэтому важно быть внимательным к деталям.

Отметим также, в 2025 году рынок недвижимости Украины претерпит значительные изменения из-за войны и экономической нестабильности. Изменения в спросе и новые тренды открывают уникальные возможности для получения прибыли. Владельцы недвижимости могут зарабатывать на аренде, перепродаже или субаренде коммерческих помещений.