Нові ціни на квартири в Україні — скільки грошей треба віддати забудовникам

Новобудова в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок нерухомості в Україні продемонстрував значне зростання цін. Загальний індекс цін на житло (ІЦЖ) у 2024 році сягнув 112,7%, що свідчить про середнє подорожчання житла на 12,7% порівняно з попереднім роком.

Відповідні дані про індекси цін на житло від Держстату проаналізували експерти порталу з нерухомості ЛУН.

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Індекс цін на житло — це показник, який демонструє, як змінюються ціни на житлову нерухомість. Він відображає, наскільки зросла або впала вартість квартир порівняно з минулим роком. ІЦЖ розраховується для всієї країни, а також окремо для нових квартир (первинний ринок) і для квартир, які вже були у використанні (вторинний ринок).

Простіше кажучи, ІЦЖ — це своєрідний "індикатор інфляції" на ринку житла, який Держстат обчислює як для ринку в цілому, так і для первинного та вторинного ринків окремо.

Первинний ринок: рекордне зростання

Ціни на нове житло (первинний ринок) зросли на 15%, що є найвищим показником за останні вісім років. Для порівняння, у 2023 році зростання становило 12,8%, у 2022 році — 14,6%, а у 2021 році — 13,5%.

Найбільше подорожчали двокімнатні квартири — на 15,3%. Однокімнатні та трикімнатні квартири подорожчали на 14,9% та 14,8% відповідно.

Вторинний ринок: сповільнення зростання цін

На вторинному ринку житла спостерігалося сповільнення темпів зростання цін. У 2024 році "вторинка" подорожчала в середньому на 11,6%, що на 4 процентних пункти менше, ніж у 2023 році. Однокімнатні та трикімнатні квартири подорожчали на 11,5%, а двокімнатні — на 11,9%.

Аналіз тенденцій та можливі причини

Аналізуючи динаміку цін на житло в Україні, можна виділити кілька ключових тенденцій.

Перевага первинного ринку над вторинним. Значне зростання цін на нове житло може свідчити про підвищений попит на сучасні житлові комплекси з покращеною інфраструктурою та умовами проживання.

Значне зростання цін на нове житло може свідчити про підвищений попит на сучасні житлові комплекси з покращеною інфраструктурою та умовами проживання. Популярність двокімнатних квартир. Найбільше зростання цін саме на двокімнатні квартири може вказувати на те, що цей формат житла є найбільш затребуваним серед покупців, особливо серед молодих сімей або тих, хто планує розширення родини.

Найбільше зростання цін саме на двокімнатні квартири може вказувати на те, що цей формат житла є найбільш затребуваним серед покупців, особливо серед молодих сімей або тих, хто планує розширення родини. Вплив економічних та соціальних факторів. Загальне зростання цін на житло може бути пов'язане з інфляційними процесами, збільшенням вартості будівельних матеріалів, підвищенням попиту на житло в певних регіонах через внутрішню міграцію або урбанізацію.

Що буде з цінами на квартири найближчим часом

Зважаючи на поточні тенденції, можна очікувати, що ціни на житло в Україні продовжать зростати, хоча темпи цього зростання можуть варіюватися, залежно від економічної ситуації, державної політики у сфері будівництва та іпотечного кредитування, а також змін у попиті та пропозиції на ринку нерухомості.

Зазначимо, війна в Україні продовжує впливати на ринок нерухомості, створюючи контраст між західними регіонами з високими цінами та містами, що страждають від обстрілів, де ціни падають. Дослідження показують, що воєнні атаки мають прямий вплив на вартість житла.

Також ми повідомляли, що придбання квартири в новобудові — це важливий крок, який вимагає уважного планування. На ринку нерухомості можна знайти можливості для економії, наприклад отримати знижку від забудовника.